Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции добробатов в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств.

Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое

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