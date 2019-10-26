Политика

Украина.руУкраина.руЗеленский приехал к добробатовцам в Золотое

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции добробатов в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств.
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Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона в Донбассе

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Зеленский приехал в Донбасс и поспорил с добровольцами

РБК10:24

Президент Украины приехал в Донбасс

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Комсомольская правда08:30

Зеленский приехал уговаривать военных развести войска и устроил скандал

Lenta.ru07:50
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Армия и оружие

Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда вчера в 11:50
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Средний чек за техобслуживание и ремонт автомобиля — 4720 рублей, шиномонтаж и автомойку — около 940 рублей, на аксессуары водители тратят в среднем 1632 рубля.
Life.ru вчера в 03:23
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Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»

«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.
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Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 10:05
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Ферстаппен лишён поула на Гран-при «Формулы-1» в Мексике из-за нарушения правил в квалификации

Голландский пилот команды «Формулы-1» Red Bull Макс Ферстаппен был оштрафован на три позиции на стартовой решётке Гран-при Мексики из-за нарушения правил в квалификации.
RT на русском 19:07
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Авто

Новый седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС

Новый корейский седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС.
Picsnews.net вчера в 04:55
Гаджеты

Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10

Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Anonsens 24 октября в 15:59
Армия и оружие

РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей

РЕН ТВ 24 октября в 08:21
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Технологии

В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке

В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera 17:15
Происшествия

Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье

Sibnovosti.ru вчера в 08:23
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Политика

Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными

Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ 19:15
Политика

Грузия потеряла $350 млн после авиационного запрета России

Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Коммерсантъ 15:58
Авто

Назван самый популярный возраст автомобиля в России

В возрастной группе 11 лет насчитывается 3,03 млн легковых.
CarsWeek.ru 01:53
Кино

Netflix опубликовал в Сети новые кадры из «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры пилотного выпуска сериала «Ведьмак», сообщило ИА Nation News со ссылкой на итальянское издание Corriere.
Телеканал 360° 24 октября в 13:26
Авто

Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang

Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
AutoNews вчера в 03:56
Футбол

Головин помог «Монако» одолеть «Нант»

"Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество

Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров

Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
REGNUM 24 октября в 22:09
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru вчера в 01:21
Происшествия

СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек

Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.
РИА Новости 06:52
Общество

«Победа» передумала резко повышать цены на билеты

Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Lenta.ru 19:03
Происшествия

В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах

Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
РБК 14:18
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Киберспорт

Epic Games подала в суд на тестера, слившего в сеть 2 главу Fortnite

Получил свои пять минут славы Компания подала в суд на тестировщика пользовательского опыта по имени Рональд Сайкс (Ronald Sykes), который выложил в сеть информацию о второй главе Fortnite до фактического релиза.
Srnsk 04:10
Технологии

Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»

РЕН ТВ вчера в 19:12
Музыка

Элтон Джон перенес концерт на несколько месяцев из-за болезни

Концерт Элтона Джона в американском Индианаполисе перенесли на несколько месяцев из-за болезни исполнителя.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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