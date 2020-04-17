Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина. Гражданам запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки, а также собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей.

Происшествия В Ингушетии пропала четырехлетняя девочка Четырехлетняя девочка пропала в станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером в пятницу, 17 апреля.

Армия и оружие Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. 9

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 477

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 2K

Общество Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Космос Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской Международная команда исследователей при помощи компьютерного моделирования установила, что порядка 4,5 миллиарда лет назад на ранней стадии формирования Земля могла быть не такой круглой, какой знаем ее мы. 108

Авто Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения Японский автопроизводитель Nissan готовит к премьере новое поколение кроссовера Nissan X-Trail. 16

Политика Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 715

Здоровье Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области. 23

Здоровье Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19 Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. 44