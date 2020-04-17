Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЗеленский поставил перед украинцами задачу выжить

Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина. Гражданам запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки, а также собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей.
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Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить во время эпидемии

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Зеленский: наша задача - выжить

Газета.Ru15:45
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:14, Ашберн
Общество

В МЧС призвали не носить маски на улице

МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа 00:08
2,5K
Здоровье

В России опробовали новейший способ лечения коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
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Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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Политика

Президент России перенес парад Победы

Sputnik Литва вчера в 11:45
2,8K
Политика

Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США

Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
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Общество

Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, французский вирусолог Люк Монтанье выдвинул версию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 был создан в лаборатории.
Газета.Ru 21:25
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Путешествия

Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа

Вестник Кавказа 05:05
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Общество

Депутаты призвали начать выплаты пособий всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столичного региона и Ленобласти обратились к президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой начать социальные выплаты всем гражданам страны.
РИА Новости 19:28
1
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
519
Общество

Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в РФ

По словам специалиста, в РФ коронавирус характеризуется плавной и медленной скоростью распространения, не переходя 20-процентный прирост.
МедиаПоток 11:05
462
Общество

Экипаж МКС вернется на «коронавирусную Землю» после полугода в космосе

Экипаж в составе россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир вернется в пятницу на Землю на пилотируемом корабле "Союз МС-15" после полугода на МКС.
РЕН ТВ вчера в 17:38
321
Общество

В Свердловской области от коронавируса скончался первый пациент

АиФ Урал 13:36
24
Происшествия

В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки.
ТАСС 22:44
71
Общество

Экономисты: «Новое и ужасное» ждёт всех после пандемии

Профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц добавил, что после окончания пандемии государствам придётся создавать новую глобальную финансовую систему.
Smolnarod.ru 23:06
Общество

До 26 апреля продлен режим самоизоляции в Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев продлил режим самоизоляции на территории региона до 26 апреля.
Наш Север 20:29
26
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
2,5K
Общество

Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
9
Экономика

Около 1 тыс. предприятий могут войти в списки системообразующих

Минэкономразвития РФ рассчитывает, что в отраслевые списки системообразующих предприятий войдут 1-1,1 тыс. компаний, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу РБК.
ТАСС 14:41
2
Технологии

Возвращение на улицы: Streets of Rage 4 выйдет 30 апреля

Streets of Rage 4 — первая значимая игра в знаменитой старой серии Sega за последние 25 лет.
3DNews 15:09
1
Шоу-бизнес

Лена Миро высмеяла фигуру Волочковой

Обо всем блогер Лена Миро написала в своем блоге. На этот раз она решила раскритиковать балерину Анастасию Волочкову.
Gazeta.SPb 19:01
Общество

Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия

Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
Российская газета вчера в 13:24
48
Общество

Хабиров доложил Путину о мерах, принимаемых в борьбе с коронавирусом

Глава РБ доложил Владимиру Путину о мерах, принимаемых в Башкортостане для противодействия распространению КОВИД-19.
Панорама (Благовещенск) 13:55
21
Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

Столичные власти продлят сроки ввода новых медицинских объектов.
Москва 24 15:51
26
Игры

Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam

Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews 07:21
13
Общество

Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом

Live24 вчера в 07:10
716
Общество

В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
24
Здоровье

Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
63
Общество

В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим

С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ 05:11
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
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Армия и оружие

Шойгу сообщил об открытии медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открывается медицинский центр Минобороны, в котором будут принимать зараженных коронавирусом.
РБК 12:41
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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