Коронавирус
Российская газетаЗеленский поставил перед украинцами задачу выжить
Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина. Гражданам запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки, а также собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:14, Ашберн
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа 00:08
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Политика
Президент России перенес парад Победы
Sputnik Литва вчера в 11:45
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, французский вирусолог Люк Монтанье выдвинул версию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 был создан в лаборатории.
Газета.Ru 21:25
Путешествия
Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа
Вестник Кавказа 05:05
Общество
Депутаты призвали начать выплаты пособий всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столичного региона и Ленобласти обратились к президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой начать социальные выплаты всем гражданам страны.
РИА Новости 19:28
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в РФ
По словам специалиста, в РФ коронавирус характеризуется плавной и медленной скоростью распространения, не переходя 20-процентный прирост.
МедиаПоток 11:05
Общество
Экипаж МКС вернется на «коронавирусную Землю» после полугода в космосе
Экипаж в составе россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир вернется в пятницу на Землю на пилотируемом корабле "Союз МС-15" после полугода на МКС.
РЕН ТВ вчера в 17:38
Происшествия
В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки.
ТАСС 22:44
Общество
Экономисты: «Новое и ужасное» ждёт всех после пандемии
Профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц добавил, что после окончания пандемии государствам придётся создавать новую глобальную финансовую систему.
Smolnarod.ru 23:06
Общество
До 26 апреля продлен режим самоизоляции в Иркутской области
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев продлил режим самоизоляции на территории региона до 26 апреля.
Наш Север 20:29
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
Экономика
Около 1 тыс. предприятий могут войти в списки системообразующих
Минэкономразвития РФ рассчитывает, что в отраслевые списки системообразующих предприятий войдут 1-1,1 тыс. компаний, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу РБК.
ТАСС 14:41
Технологии
Возвращение на улицы: Streets of Rage 4 выйдет 30 апреля
Streets of Rage 4 — первая значимая игра в знаменитой старой серии Sega за последние 25 лет.
3DNews 15:09
Шоу-бизнес
Лена Миро высмеяла фигуру Волочковой
Обо всем блогер Лена Миро написала в своем блоге. На этот раз она решила раскритиковать балерину Анастасию Волочкову.
Gazeta.SPb 19:01
Общество
Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия
Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
Российская газета вчера в 13:24
Общество
Хабиров доложил Путину о мерах, принимаемых в борьбе с коронавирусом
Глава РБ доложил Владимиру Путину о мерах, принимаемых в Башкортостане для противодействия распространению КОВИД-19.
Панорама (Благовещенск) 13:55
Общество
Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве
Столичные власти продлят сроки ввода новых медицинских объектов.
Москва 24 15:51
Игры
Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam
Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews 07:21
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 вчера в 07:10
Общество
В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ 05:11
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Армия и оружие
Шойгу сообщил об открытии медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открывается медицинский центр Минобороны, в котором будут принимать зараженных коронавирусом.
РБК 12:41