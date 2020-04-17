Коронавирус
Российская газетаЗеленский поставил перед украинцами задачу выжить
Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина. Гражданам запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки, а также собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей.
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Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Общество
Врач из Коммунарки спрогнозировал пик коронавируса в России
Врач-реаниматолог больницы в Коммунарке Егор Ларин заявил, что Россия пока не подобралась к пику заболеваемости коронавирусом, однако больница к нему готова.
АБН 11:58
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Космос
Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном
Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
РИА Новости вчера в 21:04
Происшествия
В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка
В станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля пропала четырёхлетняя девочка.
RT на русском 19:56
Происшествия
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
Здоровье
Два случая коронавируса выявили в Тынде
В Амурской области выявлено два случая коронавируса, оба заболевших из Тынды.
Телепорт 02:07
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Происшествия
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали
25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru 08:52
Хоккей
Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»
Екатеринбургский «Автомобилист» возглавил бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 15 апреля в 08:25
Происшествия
Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе
Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
ВашГород.ру 07:44
Экономика
«Мусорные» операторы могут прекратить работу в 20 регионах РФ
Российский экологический оператор (РЭО) назвал 20 регионов РФ, в которых до 1 июня из-за неплатежей могут прекратить работу региональные операторы по вывозу отходов.
Российская газета 10:47
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
Путешествия
Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа
Вестник Кавказа 05:05
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Технологии
TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту
Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
До 26 апреля продлен режим самоизоляции в Иркутской области
Принято решение продлить режим самоизоляции в Иркутской области еще на неделю — до 26 апреля.
ИркСиб 07:43
Экономика
«Что-то новое и ужасное»: экономисты рассказали о будущем после пандемии
Профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц добавил, что после окончания пандемии государствам будет необходимо создать более дальновидную и жизнестойкую глобальную финансовую систему.
РИА Новости 16:22
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ вчера в 14:39
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Энергетика
Эксперты рассказали об обеспеченности России свободными нефтехранилищами
Обеспеченность России свободными нефтехранилищами в нынешней ситуации на рынке вызывает обеспокоенность, но хотя у двух других крупнейших добытчиков - Саудовской Аравии и США - дела обстоят лучше, в глобальном масштабе ситуация накаляется даже с учетом сделки ОПЕК+, говорится в исследованиях Института развития технологий ТЭК (ИРТТТЭК) и Института энергетики и финансов (ИЭФ).
РИА Новости 20:08
Политика
Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.
РИА Новости 13:22
Происшествия
В Крыму ещё три человека заболели коронавирусом
Первый положительный тест на коронавирус получен у мужчины, лежавшего в больнице Армянска, в одной палате с ранее заболевшим.
Вести.Севастополь 03:02
Происшествия
Четыре ветхих дома снесут в селах Долинского района
Более 13,8 млн рублей потратят долинские власти на снос ветхих зданий на ул. Горняцкой, 17б и Торговой, 4 в селе Быков.
Сахалин.Инфо 20:07
Здоровье
Из Могойтуйского района вывезли в Читу 13 больных коронавирусом
Четырьмя медицинскими бригадами 16 апреля из Могойтуйского района в Читу вывезены 13 заразившихся коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец Чита вчера в 10:29
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41