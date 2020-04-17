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Космос Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн. 2

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