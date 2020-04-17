Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЗеленский поставил перед украинцами задачу выжить

Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина. Гражданам запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки, а также собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей.
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Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить во время эпидемии

РБК19:31

Зеленский призвал украинцев сосредоточиться на выживании, а не комфорте

RT на русском16:45

Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить

Российская газета17:32

Зеленский о ситуации на Украине: нам не до комфорта

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Зеленский: украинцам нужно думать о том, чтобы выжить

Московский Комсомолец17:44

Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить

РИА Новости16:16

Зеленский: наша задача - выжить

Газета.Ru15:45
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Политика

Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США

Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Общество

Врач из Коммунарки спрогнозировал пик коронавируса в России

Врач-реаниматолог больницы в Коммунарке Егор Ларин заявил, что Россия пока не подобралась к пику заболеваемости коронавирусом, однако больница к нему готова.
АБН 11:58
1
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Космос

Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном

Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
РИА Новости вчера в 21:04
2
Происшествия

В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка

В станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля пропала четырёхлетняя девочка.
RT на русском 19:56
Происшествия

Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом

Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
256
Здоровье

Два случая коронавируса выявили в Тынде

В Амурской области выявлено два случая коронавируса, оба заболевших из Тынды.
Телепорт 02:07
3
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
691
Происшествия

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали

25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru 08:52
301
Происшествия

В результате пожара в Серпухове погибли два человека

ТАСС 19:45
Хоккей

Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»

Екатеринбургский «Автомобилист» возглавил бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 15 апреля в 08:25
Происшествия

Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе

Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
ВашГород.ру 07:44
26
Экономика

«Мусорные» операторы могут прекратить работу в 20 регионах РФ

Российский экологический оператор (РЭО) назвал 20 регионов РФ, в которых до 1 июня из-за неплатежей могут прекратить работу региональные операторы по вывозу отходов.
Российская газета 10:47
2
Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
8
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости 08:00
617
Путешествия

Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа

Вестник Кавказа 05:05
132
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
714
Технологии

TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту

Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
2,5K
Общество

До 26 апреля продлен режим самоизоляции в Иркутской области

Принято решение продлить режим самоизоляции в Иркутской области еще на неделю — до 26 апреля.
ИркСиб 07:43
21
Экономика

«Что-то новое и ужасное»: экономисты рассказали о будущем после пандемии

Профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц добавил, что после окончания пандемии государствам будет необходимо создать более дальновидную и жизнестойкую глобальную финансовую систему.
РИА Новости 16:22
Игры

Представлен тизер ремастера Crysis

Матч ТВ вчера в 14:39
24
Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
266
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
1,8K
Энергетика

Эксперты рассказали об обеспеченности России свободными нефтехранилищами

Обеспеченность России свободными нефтехранилищами в нынешней ситуации на рынке вызывает обеспокоенность, но хотя у двух других крупнейших добытчиков - Саудовской Аравии и США - дела обстоят лучше, в глобальном масштабе ситуация накаляется даже с учетом сделки ОПЕК+, говорится в исследованиях Института развития технологий ТЭК (ИРТТТЭК) и Института энергетики и финансов (ИЭФ).
РИА Новости 20:08
Политика

Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.
РИА Новости 13:22
5
Происшествия

В Крыму ещё три человека заболели коронавирусом

Первый положительный тест на коронавирус получен у мужчины, лежавшего в больнице Армянска, в одной палате с ранее заболевшим.
Вести.Севастополь 03:02
15
Происшествия

Четыре ветхих дома снесут в селах Долинского района

Более 13,8 млн рублей потратят долинские власти на снос ветхих зданий на ул. Горняцкой, 17б и Торговой, 4 в селе Быков.
Сахалин.Инфо 20:07
1
Здоровье

Из Могойтуйского района вывезли в Читу 13 больных коронавирусом

Четырьмя медицинскими бригадами 16 апреля из Могойтуйского района в Читу вывезены 13 заразившихся коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец Чита вчера в 10:29
Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
1,9K
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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