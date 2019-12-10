Политика
РИА НовостиЗеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
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Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
Экономика
На Дальнем Востоке ввели льготную ипотеку под два процента годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Культура
Анна Нетребко открыла новый сезон в миланском театре «Ла Скала»
В субботу, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Тоска».
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Политика
Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».
Армия и оружие
Белый дом: За атаками на военные базы в Ираке стоит Иран
В Вашингтоне не исключают, что Тегеран может планировать похожие провокации, направленные против американских ВС. Ранее СМИ сообщали, что Пентагон собирается отправить на Ближний Восток еще почти 7 тысяч военнослужащих.
Армия и оружие
Хорватия напугана: Сербия продолжит наращивать военную мощь
Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении продолжить модернизацию армии.
Наука
У большого числа людей обнаружили считавшееся редким кишечное нарушение
Выяснилось, что большая часть из них также страдает избыточным кишечным бактериальным ростом — состоянием, которое считалось редким и специфичным.
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown прошлой генерации, установил очередной рекорд по продажам.
Общество
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова на миллиард рублей
Экономика
В России назвали причины неплатежей по кредитам
Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Политика
Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота
Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.
Хоккей
Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ
Политика
Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
Происшествия
Сотрудники МВД стали лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД стали лидерами в списке коррупционеров.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
«Если WhatsApp в настоящее время активен на вашем устройстве iOS 8, вы сможете использовать его до 1 февраля 2020 года», — предупредили в компании.
Кино
Как снимали фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»
Фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» о зимних приключениях полицейских элитного района Москвы обещает быть такой же искрометной по части и юмора и душевной комедией, как и первая часть.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Политика
СМИ узнали о жесткой позиции РФ перед саммитом «нормандской четверки»
Российские СМИ узнали, что Россия не собирается пересматривать Минские соглашения и занимает достаточно жесткую позицию перед встречей в «нормандском формате» в Париже.
Технологии
Google представила в России глобальное обновление своего поисковика
Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Религия
В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами
Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Авто
В продаже появился обновленный внедорожник Isuzu MU-X
MU-X, представляющая собой новый внедорожник, появился в продаже.
Футбол
Самая красивая болельщица 19-го тура РПЛ, фото, опрос
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).