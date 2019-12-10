Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.

Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе

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