Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
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Зеленский требует контроль над границей до проведения выборов в Донбассе

Народные новости21:04

Зеленский потребовал передачи контроля над границей до выборов в Донбассе

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Владимир Зеленский перешел на русский язык на пресс-конференции «Нормандской четверки»

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Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе

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Зеленский на русском объяснил расхождения с Путиным по передаче границы

РБК18:37

Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе

РИА Новости18:27

Зеленский хочет контролировать границу с РФ до выборов в Донбассе

Мойка7820:03
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Политика

Путин прокомментировал переговоры с Зеленским

В ходе переговоров глава России Владимир Путин провел встречи с лидерами Франции и Германии, а затем и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Вышел трейлер «Шестеро в подполье» с Райаном Рейнольдсом

Потоковый сервис Netflix презентовал заключительный трейлер боевика «Шестеро в подполье» с Райаном Рейнольдсом в главной роли.
Культуромания 15:24
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Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
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Власти Алтайского края направят более 760 млн рублей на улучшение городской среды

Объем средств, которые в Алтайском крае направят в 2020 году на проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", составит 766 млн рублей, 60 млн рублей из них будут софинансироваться регионом.
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Зеленский оценил переговоры с Путиным

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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). «Блю Джэкетс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений и шестиматчевую победную серию «Кэпиталз».
Спорт-Экспресс 21:38
Общество

Яркая вспышка в небе вызвала переполох среди жителей Алтая

Как сообщает ИА REGNUM, примерно в 18:18 по местному времени на небе можно было видеть яркую вспышку зелено-голубого цвета.
Сусанин 03:06
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Авто

General Motors выйдет из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»

Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
Retailer.ru 09:00
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Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

Москва 24 10:25
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Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
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Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 15:48
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
Армия и оружие

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Huawei и Xiaomi со скидкой. На AliExpress началась новогодняя распродажа

На странице распродажи от AliExpress также можно собирать купоны - нужно выбрать соответствующий пункт в меню справа.
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В Подмосковье пьяный мужчина случайно застрелил соседку

Газета.Ru 06:25
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Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
Московский Комсомолец 19:22
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ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Происшествия

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
РБК 09:18
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ВТБ запустит суперприложение в 2020 году

Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф».
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Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда

Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Минфине.
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WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Известия 12:52
Политика

Зеленский назвал свои политические принципы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
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Футбол

Словацкий форвард отказался переходить в ЦСКА

Нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик получил предложение о переходе в московский ЦСКА.
Свободная Пресса 07 декабря в 07:20
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
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Анонсирована новая часть BioShock

Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
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Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
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«Барыс» победил «Авангард» на выезде

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