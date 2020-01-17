Политика
Газета.RuЗеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьера
Украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание с главами правоохранительных ведомств. Он поручил найти причастных к записи разговоров украинского премьера с министрами и представителями Нацбанка. На поиски у МВД, СБУ, Генпрокуратуры и других управлений есть две недели.
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с чего всё началось
«Он добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов», — говорится в материале.Украина.ру07:26
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Общество
Рождаемость в Китае упала до рекордного минимума
По итогам 2019 года коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,48 детей на 1 тысячу человек, говорится в докладе Нацбюро статистики.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Наука
Ученые научили нейросеть находить задачи для квантового компьютера
Шоу-бизнес
Стало известно, как дочь Петросяна относится к Степаненко
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Экономика
Чистый отток капитала из России в 2019 году снизился в 2,4 раза
Чистый вывоз капитала из России частным сектором по итогам 2019 года уменьшился на 57,6% (2,4 раза) по сравнению с показателем 2018 года, до $26,7 млрд.
Политика
Стало известно, когда объявят новый состав правительства
Новые состав правительства объявят во вторник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Музыка
Эминем выпустил новый альбом и клип
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Спорт
МОК и МПК уведомили CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА
"Сегодня Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет подали уведомление о вступлении в судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Происшествия
Школьник избил пожилую учительницу из-за наушников в Москве
Московский школьник, слушавший музыку на уроке, избил 61-летнюю учительницу физики после того, как она сделала ему замечание.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Политика
Путин предложил пост премьер-министра Мишустину
Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Авто
В России дорожают автомобили с пробегом
Рост цен на новые автомобили привел к подорожанию подержанных, средняя стоимость которых в 2019 году выросла на 2,4% и достигла отметки 581,2 тыс. рублей.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Футбол
Имущество ФК «Кубань» выставили на торги
В лоте, выставленном на продажу, названы два участка площадью 4,5 га (пять футбольных полей), а также помещения для спортсменов и персонала, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Политика
Медведев назвал смену правительства естественной для страны ситуацией
Медведев выразил надежду, что после объявления об отставке правительства и назначения премьером бывшего главу Федеральной налоговой службы Мишустина и до формирования нового кабмина «все будет надлежащим образом происходить».
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Шоу-бизнес
Прохорова ответила Ахеджаковой на предложение стать министром культуры
Своим предложением назначить Прохорову министром культуры Ахеджакова ранее поделилась с изданием «Подъём».
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Театры
Московский Театр наций открыл гастроли в Париже спектаклем «Дядя Ваня»
Государственный театр наций во главе с народным артистом РФ Евгением Мироновым представил в четверг вечером парижской публике спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова.
Политика
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Кремля.
Футбол
Федун считает, что расширение РПЛ негативно отразится на лиге
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение об увеличении количества участников в Российской премьер-лиге (РПЛ).