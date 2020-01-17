с чего всё началось

Украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание с главами правоохранительных ведомств. Он поручил найти причастных к записи разговоров украинского премьера с министрами и представителями Нацбанка. На поиски у МВД, СБУ, Генпрокуратуры и других управлений есть две недели.

Общество Рождаемость в Китае упала до рекордного минимума По итогам 2019 года коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,48 детей на 1 тысячу человек, говорится в докладе Нацбюро статистики.

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Армия и оружие Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.

Политика «Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».

Политика Путин предложил пост премьер-министра Мишустину Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.

Авто В России дорожают автомобили с пробегом Рост цен на новые автомобили привел к подорожанию подержанных, средняя стоимость которых в 2019 году выросла на 2,4% и достигла отметки 581,2 тыс. рублей.

Футбол Имущество ФК «Кубань» выставили на торги В лоте, выставленном на продажу, названы два участка площадью 4,5 га (пять футбольных полей), а также помещения для спортсменов и персонала, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Политика Медведев назвал смену правительства естественной для страны ситуацией Медведев выразил надежду, что после объявления об отставке правительства и назначения премьером бывшего главу Федеральной налоговой службы Мишустина и до формирования нового кабмина «все будет надлежащим образом происходить».