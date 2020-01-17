Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьера

Украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание с главами правоохранительных ведомств. Он поручил найти причастных к записи разговоров украинского премьера с министрами и представителями Нацбанка. На поиски у МВД, СБУ, Генпрокуратуры и других управлений есть две недели.
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«Он добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов», — говорится в материале
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Украина.ру07:26

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Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьера

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Зеленский дал две недели на поиск причастных к записи разговоров премьера

РБК07:03

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

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Новые состав правительства объявят во вторник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
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Спорт

МОК и МПК уведомили CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА

"Сегодня Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет подали уведомление о вступлении в судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.
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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

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Имущество ФК «Кубань» выставили на торги

В лоте, выставленном на продажу, названы два участка площадью 4,5 га (пять футбольных полей), а также помещения для спортсменов и персонала, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
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СК завел дело на главу минздрава Саратовской области

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Российские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на Кубке мира

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Медведев назвал смену правительства естественной для страны ситуацией

Медведев выразил надежду, что после объявления об отставке правительства и назначения премьером бывшего главу Федеральной налоговой службы Мишустина и до формирования нового кабмина «все будет надлежащим образом происходить».
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Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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Своим предложением назначить Прохорову министром культуры Ахеджакова ранее поделилась с изданием «Подъём».
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Московский Театр наций открыл гастроли в Париже спектаклем «Дядя Ваня»

Государственный театр наций во главе с народным артистом РФ Евгением Мироновым представил в четверг вечером парижской публике спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова.
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Маршал Хафтар написал письмо Путину

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение об увеличении количества участников в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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