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Происшествия Георгий Кутоян обнаружен застреленным В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна.