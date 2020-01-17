Политика
РИА НовостиЗеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
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Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Происшествия
На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы
На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Биатлон
Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия — вне десятки
Футбол
Кубок африканских наций по футболу пройдет зимой в 2021 году
Кубок африканских наций будет разыгран в Камеруне в период с 9 января по 6 февраля 2021 года.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Гаджеты
Процессоры Intel Tiger Lake в 2 раза мощнее предшественников
Как показал бенчмарк, у неизвестного процессора поколения Tiger Lake базовая тактовая частота значится на отметке 2,7 Ггц.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Игры
CD Projekt RED перенесли дату выхода игры Cyberpunk 2077
Футбол
«Шахтер» прокомментировал информацию о покупке стадиона «Олимпийский» в Киеве
В украинских СМИ 17 января появилась информация о том, что донецкий "Шахтер" планирует выкупить существенную долю стадиона НСК "Олимпийский" В частности, утверждалось, что клуб планирует забрать управление стадионом в свои руки, организовать на стадионе собственное предприятие общественного питания, а также играть в столице Украины.
Политика
Путин примет участие в Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент России Владимир Путин примет участие в Международной конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января.
Происшествия
Число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее увеличилось до 12
Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" под городом Адыгейском увеличилось до 12, из них 7 женщин.
Авто
Гибриды Ford S-Max и Galaxy доберутся до Европы в 2021 году
В начале 2021 года американская компания Ford пополнит модельный ряд своих гибридов электрифицированными S-Max и Galaxy.
Происшествия
В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека
Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.
Общество
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Экономика
Назван процент отклонения заявок на кредиты в Калининградской области
В 2019 году в Калининградской области заметно выросла доля отклонения заявок на получение кредитов.
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Здоровье
Вода может помочь в борьбе с лишним весом
Футбол
Янг прибыл в Милан для медосмотра в «Интере»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прибыл в Италию.
Политика
Медведев пожелал Мишустину успехов в работе
Новому же составу правительства Медведев пожелал успехов, отметив, что их ждет трудная работа.
Происшествия
Георгий Кутоян обнаружен застреленным
В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна.
Финансы
Экономист допустил падение курса рубля до 200 за доллар
Курс доллара в будущем может достичь 200 рублей, заявил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, передает «Лента.ру».
Футбол
Слуцкий провел тренировку «Рубина» с микрофоном
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции провел тренировку команды с микрофоном.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Музыка