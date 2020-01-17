Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
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Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука

РИА Новости08:19

Зеленский намерен найти причастных к записи разговоров Гончарука

Газета.Ru08:56

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

RT на русском06:55

Зеленский потребовал за две недели установить причастных к «прослушке» премьера

ТАСС07:23

Зеленский дал две недели на поиск причастных к записи разговоров премьера

РБК07:03

Владимир Зеленский потребовал найти причастных к скандальной записи премьера Украины

Эхо Москвы08:01

Зеленский поручил найти причастных к записи скандального разговора с Гончаруком

Известия07:32
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Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
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На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
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Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
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Украинский клуб выгнал футболиста после его визита в РФ

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Как показал бенчмарк, у неизвестного процессора поколения Tiger Lake базовая тактовая частота значится на отметке 2,7 Ггц.
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Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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CD Projekt RED перенесли дату выхода игры Cyberpunk 2077

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«Шахтер» прокомментировал информацию о покупке стадиона «Олимпийский» в Киеве

В украинских СМИ 17 января появилась информация о том, что донецкий "Шахтер" планирует выкупить существенную долю стадиона НСК "Олимпийский" В частности, утверждалось, что клуб планирует забрать управление стадионом в свои руки, организовать на стадионе собственное предприятие общественного питания, а также играть в столице Украины.
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Путин примет участие в Международной конференции по Ливии в Берлине

Президент России Владимир Путин примет участие в Международной конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января.
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Число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее увеличилось до 12

Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" под городом Адыгейском увеличилось до 12, из них 7 женщин.
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МИД Польши обвинил Россию в попытке переписать историю о войне

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Гибриды Ford S-Max и Galaxy доберутся до Европы в 2021 году

В начале 2021 года американская компания Ford пополнит модельный ряд своих гибридов электрифицированными S-Max и Galaxy.
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В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека

Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.
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Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

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Назван процент отклонения заявок на кредиты в Калининградской области

В 2019 году в Калининградской области заметно выросла доля отклонения заявок на получение кредитов.
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Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прибыл в Италию.
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Медведев пожелал Мишустину успехов в работе

Новому же составу правительства Медведев пожелал успехов, отметив, что их ждет трудная работа.
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В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна.
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Экономист допустил падение курса рубля до 200 за доллар

Курс доллара в будущем может достичь 200 рублей, заявил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, передает «Лента.ру».
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Слуцкий провел тренировку «Рубина» с микрофоном

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции провел тренировку команды с микрофоном.
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Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
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