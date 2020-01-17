Политика
РИА НовостиЗеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
Читать в источнике
Оценить337
с чего всё началось
«Он добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов», — говорится в материале.Украина.ру07:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Политика
Гончарук разберется с высокими премиями руководству «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на совещании поручил премьеру Алексею Гончаруку разобраться с высокими премиями руководства национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" после выигрыша иска в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома".
Политика
Послание президента вызвало положительные эмоции у 73% россиян
Позитивные эмоции послание президента России Федеральному собранию вызвало у 73% респондентов.
Футбол
Стала известна зарплата Бруну Фернандеша в МЮ
Ранее стало известно, что агент Фернандеша присутствовал на переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии МЮ - "Вулверхэмптон".
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России
Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Политика
Помпео отреагировал на смену правительства в России
Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
Общество
Синоптики предрекли россиянам «весну в середине зимы»
В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.
Происшествия
Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор
Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Кино
Джордж Лукас встретил Малыша Йоду
Политика
Российский олигарх бросил вызов Финляндии из-за санкций США
Российский олигарх бросил вызов Финляндии из-за санкций США.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Наука
Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Армия и оружие
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
Происшествия
В Китае второй человек умер от неизвестного ранее короновируса
В китайском городе Ухань зафиксирован второй смертельный случай от короновируса, о существовании которого специалисты узнали в конце прошлого года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Кировский районный суд Ярославля в пятницу заключил под стражу подозреваемого в получении взятки заммэра Рината Бадаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес третью операцию на ноге
Известный российский певец Дима Билан перенес еще одну операцию на травмированной ноге.
Авто
Subaru Ascent превращается в глобальную модель
Габаритный внедорожник Subaru Ascent, появившийся в продаже в 2018 году, изначально проектировался в качестве авто для рынка Северной Америки, но теперь кроссовер выходит за пределы континента.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Технологии
Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере
That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент.
Общество
В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе
Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
Гаджеты
Производительность iPhone 12 может достигнуть MacBook Pro
Согласно отчёту специалистов MacWorld, iPhone 12 будет такой же мощный, как MacBook Pro.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Политика
Великобритания не будет автоматически высылать граждан ЕС после Brexit
В октябре прошлого года министр внутренних дел Брэндон Льюис сообщил немецкой газете Die Welt, что если граждане ЕС, проживающие на территории Великобритании, до 30 июня 2021 года не подадут заявления на оформление нового миграционного статуса, то к ним будут применены «действующие миграционные правила».