с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.

Политика Гончарук разберется с высокими премиями руководству «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на совещании поручил премьеру Алексею Гончаруку разобраться с высокими премиями руководства национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" после выигрыша иска в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома".

Биатлон Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.

Политика Помпео отреагировал на смену правительства в России Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.

Политика Халифа Хафтар написал Путину письмо Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.

Общество Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Наука Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.

Армия и оружие Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.

Происшествия В Китае второй человек умер от неизвестного ранее короновируса В китайском городе Ухань зафиксирован второй смертельный случай от короновируса, о существовании которого специалисты узнали в конце прошлого года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Происшествия Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке Кировский районный суд Ярославля в пятницу заключил под стражу подозреваемого в получении взятки заммэра Рината Бадаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто Subaru Ascent превращается в глобальную модель Габаритный внедорожник Subaru Ascent, появившийся в продаже в 2018 году, изначально проектировался в качестве авто для рынка Северной Америки, но теперь кроссовер выходит за пределы континента.

Технологии Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.

Общество В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.

Политика Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.