Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговора премьер-министра Алексея Гончарука, сообщила
 пресс-служба главы государства.
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