с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Происшествия Опубликовано видео с места стрельбы в суде Новокузнецка Следственный комитет опубликовал видео из судебного участка мирового судьи Новокузнецка, где ранее мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину.

Спорт ПКР направил в CAS заявление о вступлении в спор между WADA и РУСАДА Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы об участии в качестве одной из сторон в деле о споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, об этом сообщил президент ПКР Владимир Лукин.

Общество Водонаевой пригрозили обращением в Центр «Э» Вчера, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию анонсировал продление программы материнского капитала и увеличение размера выплаты.

Политика Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.

Политика В Госдуме прошла премьера Мишустина Депутаты Госдумы одобрили в четверг кандидатуру экс-главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового председателя российского правительства.

Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

Политика Путин и Меркель обсудили конференцию по Ливии в Берлине Как сообщили в Кремле, стороны обсудили различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января 2020 года.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Происшествия В автокатастрофе с минивэном под Саратовом погибли 4 человека По информации регионального управления ГИБДД, около 8.20 на 580-м км автодороги Р-158 (Нижний Новгород - Пенза - Саратов) в Татищевском районе столкнулись автомобили ГАЗ ("Волга") и минивэн "Хендэ".

Экономика Владелец «Мечела» решил продать Эльгу Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.

Политика ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.