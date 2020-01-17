Политика
RT на русскомЗеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговора премьер-министра Алексея Гончарука, сообщила пресс-служба главы государства.Радио Sputnik08:49
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