с чего всё началось

«Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал вину в крушении украинского лайнера», — написал украинский лидер. Зеленский также выразил надежду, что дальнейшее расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий.

Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing

Политика В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.

Общество Умер правивший 50 лет Оманом султан Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.

Политика Суд Швейцарии обязал Москву выплатить более $82 млн за Крым Федеральный суд Швейцарии (Высший судебный орган Швейцарской конфедерации) подтвердил ранее вынесенное решение Женевского арбитража о том, что Москва должна заплатить 12 украинским компаниям более $82 млн компенсации за утрату активов после вхождения Крыма в состав России.

Футбол Денисов и Кьяртанссон покинули «Рубин» Защитник Виталий Денисов и форвард Видар Кьяртанссон больше не являются игроками казанского «Рубина». Об этом сообщает клубная пресс-служба.