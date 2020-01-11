Политика
Lenta.ruЗеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing
«Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал вину в крушении украинского лайнера», — написал украинский лидер. Зеленский также выразил надежду, что дальнейшее расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий.
Читать в источнике
Оценить258
с чего всё началось
Мы ожидаем заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, — сообщается на странице Зеленского в Facebook.News.ru01:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Армия и оружие
Поставку двух Ил-76МД-90А перенесли на 2020 год
Напомним, что авиационный комплекс "Ильюшин" в 2019 году должен был передать в состав военно-транспортной авиации 5 Ил-76МД-90А.
Политика
Признание Ирана подтвердило версию СБУ о ручном пуске ракеты по Boeing
Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Тегераном вины в крушении Boeing.
Политика
В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Армия и оружие
Пилот о сбитом по ошибке «Боинге»: «Шансов у экипажа не было»
Происшествия
Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа
В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу
Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу Герцоги Сассекские отказались от финансирования.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Происшествия
В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
Политика
Суд Швейцарии обязал Москву выплатить более $82 млн за Крым
Федеральный суд Швейцарии (Высший судебный орган Швейцарской конфедерации) подтвердил ранее вынесенное решение Женевского арбитража о том, что Москва должна заплатить 12 украинским компаниям более $82 млн компенсации за утрату активов после вхождения Крыма в состав России.
Происшествия
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing
Футбол
Первушин: есть идея пригласить Жиркова в «Тамбов»
Происшествия
Трое граждан Украины погибли в ДТП с автобусом в Орловской области
Трое граждан Украины погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
Армия и оружие
В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»
Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Общество
В Японии началось извержение вулкана Синдакэ
Ранее ИА REGNUM сообщало об извержении вулкана на острове Сацума-Иодзима, расположенного на юго-западе Японии.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Футбол
Денисов и Кьяртанссон покинули «Рубин»
Защитник Виталий Денисов и форвард Видар Кьяртанссон больше не являются игроками казанского «Рубина». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Футбол
Блинд из-за проблем с сердцем может завершить карьеру футболиста
Защитник «Аякса» Дейли Блинд может завершить карьеру игрока.
Футбол
Алекс Крал сравнил чемпионаты России и Чехии
Лига более техничная, — цитирует iSport.cz Крала.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Биатлон
Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Оберхофе
Космос
Открыт первый в истории «внутривенерианский» астероид
Астрономы обнаружили первый в истории астероид, орбита которого целиком находится внутри орбиты Венеры.