Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing

«Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал вину в крушении украинского лайнера», — написал украинский лидер. Зеленский также выразил надежду, что дальнейшее расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий.
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с чего всё началось
Мы ожидаем заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, — сообщается
 на странице Зеленского в Facebook.
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