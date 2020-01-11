Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing

«Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал вину в крушении украинского лайнера», — написал украинский лидер. Зеленский также выразил надежду, что дальнейшее расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий.
Читать в источнике
Комментировать465
с чего всё началось
Мы ожидаем заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, — сообщается
 на странице Зеленского в Facebook.
News.ru01:49

Подробнее о событии

Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing

Газета.Ru06:27

Эксперт: признание Тегераном вины за сбитый Boeing поможет стабилизации ситуации

ТАСС05:10

Киев потребовал от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing

РБК02:21

Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing

РИА Новости02:03

Зеленский отреагировал на заявление Ирана о сбитом Boeing

RT на русском01:57

Зеленский потребовал от Ирана «полного признания вины» за сбитый Boeing

Коммерсантъ01:54

Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing

Lenta.ru01:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика

Путин и Меркель начали встречу в Москве

РЕН ТВ 06:40
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Газета.Ru 03:23
Авто

Fitch: Падение объемов продаж авто грозит спадом глобального ВВП

Представители МВФ выяснили, что в 2018 за счет сокращения продаж машин было обеспечено 20% в структуре общего замедления роста мирового ВВП, в то время как в глобальной торговле показатель составил 30%.
Актуальные Новости 11:10
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Известия вчера в 15:53
Общество

В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
РИА Новости 09:32
Общество

В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

РИА Новости 10:17
Политика

Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

Коммерсантъ 06:04
Кино

Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался продолжать работу над сиквелом

РИА Новости вчера в 14:54
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11:09
Шоу-бизнес

Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд

Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
Вокруг ТВ 10:23
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
Культура

Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет эфира

Государственная телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года.
ФАН вчера в 10:01
Хоккей

«Йокерит» проиграл «Северстали» в Таллине

Финский «Йокерит» на арене в Таллине проиграл череповецкой «Северстали» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 10:24
Общество

Министр культуры сменил умершего после 50 лет правления султана Омана

Министр культуры 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид был назначен на пост главы Омана после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося в пятницу, 10 января, в возрасте 79 лет.
РБК 05:43
Религия

РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств

Интерфакс 07:28
Авто

На Дмитровском полигоне испытан Kia Seltos для России

Новые автомобили вчера в 04:33
Происшествия

Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК 10:26
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
РИА Новости 09:32
Футбол

Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А

RT на русском 10:55
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН 04:21
Происшествия

Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии

Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Известия 06:35
Шоу-бизнес

Нюша в купальнике поразила поклонников естественной красотой

Звезда поразила своих поклонников естественной красотой. Артистка отдыхает вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочкой Симбой на Бали.
ФАН 05:58
Космос

Учёные определились с достижениями на 2020 год

Год только начался, но учёные всего мира не сидят на месте, ведь вокруг столько еще неизведанного.
SM News 09 января в 05:01
Политика

Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль

Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Коммерсантъ 06:43
Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
КиноПоиск вчера в 08:08
Происшествия

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

РБК 04:51
Наука

Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения

О дельфинах и котах Когнитивным искажением под названием «систематическая ошибка выжившего» часто оперируют даже самые неглупые люди, а иногда и ученые.
Naked Science 06:13
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области

Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
ТАСС 04:44
Общество

Звезду «Джокера» Хоакина Феникса задержали на эко-акции

Хоакина Феникса, Мартина Шина и других голливудских звезд задержали на митинге против изменения климата, организованном актрисой и эко-активисткой Джейн Фондой.
Газета.Ru 10:31
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное