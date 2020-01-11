с чего всё началось

«Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал вину в крушении украинского лайнера», — написал украинский лидер. Зеленский также выразил надежду, что дальнейшее расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий.

Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing

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