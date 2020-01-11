с чего всё началось

Украинский лидер добавил, что Украина настаивает на полном признании вины и официальных извинений со стороны Ирана. Кроме того, Киев ждет полного и открытого расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing

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