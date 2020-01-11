Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing

Украинский лидер добавил, что Украина настаивает на полном признании вины и официальных извинений со стороны Ирана. Кроме того, Киев ждет полного и открытого расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.
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с чего всё началось
Мы ожидаем заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, — сообщается
 на странице Зеленского в Facebook.
News.ru01:49

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Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing

Газета.Ru06:27

Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing

Lenta.ru01:49

Киев потребовал от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing

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Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing

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Зеленский отреагировал на заявление Ирана о сбитом Boeing

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Зеленский потребовал от Ирана «полного признания вины» за сбитый Boeing

Коммерсантъ01:54

Эксперт: признание Тегераном вины за сбитый Boeing поможет стабилизации ситуации

ТАСС05:10
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
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Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Газета.Ru вчера в 13:46
Политика

КСИР взял на себя всю ответственность за крушение украинского Боинга

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за крушение самолета Международных авиалиний Украины.
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ТАСС 05:33
Общество

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Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
РБК 02:09
Политика

Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Газета.Ru 05:25
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Газета.Ru 03:23
Политика

Путин и Меркель начали встречу в Москве

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.
Известия 06:40
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Общество

Умер султан Омана Кабус бен Саид

ТАСС вчера в 20:22
Политика

Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
РБК 03:23
Политика

В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.
News.ru 02:17
Армия и оружие

На границе с Азербайджаном ранен армянский военнослужащий

Красная весна 04:54
Недвижимость

Арендаторы заморозили бюджеты

Оценивая цифры по всей России, в "Авито Недвижимость" отметили другую динамику.
Коммерсантъ 06:00
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Происшествия

Два сейфа с деньгами и 16 дорогих автомобилей украли у фирмы в Москве

Два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса были похищены на предприятии в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru 04:37
Музыка

Селена Гомес выпустила новый альбом

Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:42
Происшествия

Российский самолет совершил жесткую посадку в Турции

Lenta.ru вчера в 06:39
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

РБК 05:37
Общество

Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Lenta.ru 03:17
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 03:54
Общество

В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»

Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Коммерсантъ 04:49
Политика

Путин обсудил Ливию с эмиром Катара и принцем из Абу-Даби

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.
РБК 06:39
Шоу-бизнес

В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Lenta.ru вчера в 10:24
Футбол

Хави может стать новым главным тренером «Барселоны»

Газета.Ru вчера в 08:33
Политика

Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе

Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Толк 06:04
Происшествия

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Известия вчера в 07:25
Технологии

Apple сканирует все фото в iCloud

Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
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В Саратове закрылся роддом при Дорожной больнице

В Саратове с начала 2020 года прекратил работу родильный дом при Дорожной клинической больнице.
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СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина

Газета.Ru 04:51
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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