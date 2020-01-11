Политика
Московский КомсомолецЗеленский потребовал от Роухани возвращения тел погибших в Украину
"Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их на Украину", - подчеркнул украинский лидер. Также Зеленский еще раз озвучил требование наказания виновных в трагедии.
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Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.
Кино
Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует Булгакова
Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует Булгакова Знаменитый австралийский режиссер намерен снять фильм по роману русского классика.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Общество
Десятки рейсов задержаны в аэропорту Дубая из-за дождей
По данным синоптиков, дожди в Эмиратах продолжаются, по крайней мере, до конца дня.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Наука
Продолжительность жизни нематодного червя увеличили в 5 раз
Армия и оружие
В Британии заявили, что не могут полагаться на США в ведении войны
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов.
Культура
Шоу Скабеевой обошло по популярности передачу Соловьева
В 2019 году политическое ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» стало популярнее, чем «Вечер с Владимиром Соловьевым», следует из пресс-релиза телеканала «Россия 1».
Политика
СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино
Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Политика
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Политика
МИД КНР напомнил о принципе «одного Китая» после выборов на Тайване
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что правительство КНР в связи с прошедшими на Тайване выборами напоминает о том, что принцип «одного Китая» неизменен.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Космос
В подготовке экипажей МКС выявили проблемы
Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, говорится в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Политика
Ирак задумался о покупке российских С-400
Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Wall Street Journal.
Политика
МИД Британии отреагировал на задержание посла в Тегеране
Глава МИДа Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Армия и оружие
Беспилотник помог нанести точные артиллерийские удары в Кузбассе
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10" обеспечил точное нанесение артиллерийских ударов по целям на полигоне в Кузбассе.
Происшествия