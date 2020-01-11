Политика
Московский КомсомолецЗеленский потребовал от Роухани возвращения тел погибших в Украину
"Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их на Украину", - подчеркнул украинский лидер. Также Зеленский еще раз озвучил требование наказания виновных в трагедии.
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Политика
В Иране начались антиправительственные акции протеста
Происшествия
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
В Москве модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа.
Политика
Путин призвал закрепить особый статус Донбасса в Конституции Украины
Российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с канцлером Германии Ангелой Меркель отметил, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным, что предусмотрено Минскими соглашениями.
Политика
Украина выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших при крушении Boeing
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing 737 в Иране.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Шоу-бизнес
Меган Маркл уже успела найти работу
Как только стало известно о желании принца Гарри и Меган Маркл отделиться от британской королевской семьи, в Сети заговорили об их планах на будущее и способах заработка.
Хоккей
МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала
Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу
Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Космос
60 лет назад в СССР был создан Центр подготовки космонавтов
11 января 1960 года в подмосковном Звёздном Городке была создана специальная воинская часть, на базе которой отряд лётчиков-истребителей готовился к первому полёту в космос.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты скрывал брак с 65-летней пенсионеркой
По словам Сергея Жорина, который представляет интересы Лолиты в суде, во время разбирательства выяснилось, что ранее Дмитрий состоял в браке с 65-летней женщиной.
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету
Футбол
Хави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
В письме написали, что в мобильной операционной системе из-за невозможного удаления программ пользователи остаются уязвимы перед сбором данных третьими лицами.
Общество
СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина
Наука
Лучшее за год. Октябрь
Какую страшную тайну скрывает перепроданная в Париже средневековая мумия, на каком «языке» говорят растения и за что в 2019 году дали Нобелевскую премию по физике, расскажет подборка лучших материалов, вышедших в октябре на Indicator.Ru.
Спорт
Пеллегрино — о действиях Жуве: так поступает только сумасшедший
На последнем повороте Пеллегрино сбил с ног француз Ришар Жуве, наехав на соперника сзади.
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Эксперты «Российской газеты» назвали пять самых распространенных ошибок, совершаемых водителями при заправке своих автомобилей.
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10
Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Политика
Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли в России
Российский вице-премьер Юрий Борисов считает, что космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники.
Спорт
Россия проиграла Венгрии в первом матче чемпионата Европы по гандболу
Сборная России по гандболу стартовала с поражения на чемпионате Европы среди мужских команд.
Общество
Выигравшая миллиард в лотерею жительница Подмосковья вышла на связь
Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 млрд рублей, вышла на связь, сообщает пресс-служба «Столото».
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова выиграл 3-й этап «Дакара» среди грузовиков
Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов стал лучшим по итогам третьего спецучастка ралли-марафона «Дакар».