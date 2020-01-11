Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗеленский потребовал от Роухани возвращения тел погибших в Украину

"Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их на Украину", - подчеркнул украинский лидер. Также Зеленский еще раз озвучил требование наказания виновных в трагедии.
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