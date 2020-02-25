Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам до мая

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть долги по зарплате шахтерам до мая. Об этом 25 февраля сообщил «Интерфакс».
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Зеленский поручил погасить долги по зарплатам шахтерам до мая

Коммерсантъ07:08

Зеленский пообещал лишить министров зарплат из-за долга перед шахтерами

Lenta.ru07:05

Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам

РИА Новости06:11

Зеленский пригрозил лишить министров зарплаты из-за невыплат шахтерам

РБК06:36

Зеленский потребовал погасить долги по зарплате украинским шахтёрам

RT на русском06:21

Зеленский попросил полностью закрыть долги по зарплатам шахтеров до мая

Газета.Ru06:37

Зеленский поставил задачу полностью погасить долги по зарплатам шахтеров до мая

ТАСС06:00
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РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Российская газета 08:01
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Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник о необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии на Украину.
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Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
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Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
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У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус

Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
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Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
REGNUM 04:59
Шоу-бизнес

Композитор раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты

Композитор Артём Иванов рассказал, сколько стоят хиты Лободы и Лолиты.
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Энергетика

«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев

"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов.
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Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
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Авто

Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
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Рамос: думаю, у меня хорошие отношения с судьями

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал слова в адрес арбитра, которые он сказал после матча 25-го тура чемпионата с "Леванте" (0:1).
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В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»

Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
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"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
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Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии

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Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

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В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным

Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
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В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой

Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
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Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
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Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Газета.Ru 03:07
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На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.
РБК 06:15
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«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
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ProstoProSport 08:31
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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