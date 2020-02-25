Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть долги по зарплате шахтерам до мая. Об этом 25 февраля сообщил «Интерфакс».

Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам до мая

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