Политика
News.ruЗеленский потребовал проверить депутатов на детекторе лжи
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский предложил всем членам комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире.Телеканал 360°07:50
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Vostok.Today 16:35
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Игромания.ру вчера в 12:11
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Нефть Brent поднялась до $61 за баррель
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REGNUM 14:30
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Сахалин.Инфо 20:22
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Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
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Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:20
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Асад посетил военных в провинции Идлиб
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Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина
Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
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Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
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Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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