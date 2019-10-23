с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.

Космос Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.

Общество Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.

Экономика Рынок акций РФ вырос за счет беспричинного ралли «Сургутнефтегаза» Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели к закрытию до 40,17 рубля (+9,4%), максимум сделок составил 42,805 рубля (+16,6%) - пик с августа 2006 года; объем торгов составил 8,87 млрд рублей, что сопоставимо с оборотами по "Газпрому" и Сбербанку.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ.

Наука Ученые обнаружили антираковое действие сердечного препарата Исследователи из Лондонского института медицинских наук вместе со своими немецкими коллегами предложили использовать в качестве сенолитического средства широкого спектра действия уабаин, входящий в состав лекарств от сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и других нарушениях сердечного ритма.

Шоу-бизнес Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.

Политика В Сочи открывается экономический саммит «Россия — Африка» Руководители более 40 африканских стран примут сегодня участие в экономическом саммите «Россия - Африка».

Космос Построенную «Спектр-РГ» карту Вселенной обнародуют через шесть лет Карта Вселенной, которую построит российско-германский телескоп "Спектр-РГ", будет обнародована в районе 2025 года, заявил научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик РАН Рашид Сюняев.

Технологии У российских спецслужб могут появиться новые роботы-саперы Как отметил Ушаков, сейчас в целом линейка малогабаритных роботов "Кавалерия" задействована в работе в различных спецслужбах и взрывотехнических подразделениях.

Космос Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.

Здоровье Медики назвали причины появления камней в почках Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.

Шоу-бизнес Опубликован неизвестный видеоролик с Юлией Началовой Пиар-менеджер Анна Исаева разместила в своем блоге личное видео с дня рождения дочери Юлии Началовой Веры.

Здоровье Приамурские стоматологи готовы выйти на митинг За словами об оптимизации часто скрываются крайне неприятные последствия.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Технологии Выпущена игрушка Pwnagotchi для взлома Wi-Fi-сетей Pwnagotchi подключается к Wi-Fi-сетям и пытается перехватить соединение, а затем подобрать ключи WPA.

Энергетика Нефть Brent поднялась до $61 за баррель Нефть марки Brent поднялась в цене более чем на 2% и находится у отметки $61 за баррель, 23 октября передает агентство Reuters.

Экономика Среднемесячная заработная плата в Сахалинской области за год выросла на 11,4% Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 14,7 млн тонн, что выше аналогичного периода 2018 года на 5,3%. Добыча газа в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года сократилась на 4,1% и составила 22,7 млрд куб. м. За 9 месяцев 2019 года угольными предприятиями Сахалинской области добыто 9,9 млн тонн угля, что на 19,9% выше аналогичного периода 2018 года.

Происшествия СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».

Футбол Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.

Политика Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.