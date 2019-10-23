с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.

Политика Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд.

Происшествия Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Футбол Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

Политика В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.

Общество Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.

Политика Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Здоровье На Украине зафиксирована вспышка дифтерии Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.

Авто Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.

Политика Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.

Экономика Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50% Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Экономика ЦБ на год откажется от законодательных инициатив на финансовом рынке Центробанк заморозит принятие новых инициатив на финансовом рынке на 2020 г. Регулятор хочет завершить реализацию уже имеющихся предложений и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), передает «Интерфакс».

Футбол Сергей Ребров ответил на вопрос о встрече России и Украины на Евро Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров ответил на вопрос о возможной встрече России и Украины в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Политика CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.

Кино Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.

Политика Показания против Трампа дал и.о. посла США на Украине Расследование в отношении компании Burisma, где работал Хантер Байден, было условием для встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.

Политика Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф» Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.