Политика
News.ruЗеленский потребовал проверить депутатов на детекторе лжи
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский предложил всем членам комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире.Телеканал 360°07:50
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
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ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
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Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд.
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Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
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Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:15
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Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.
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Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
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Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.
Газета.Ru 18:10
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Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
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Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Здоровье
На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
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Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.
SpeedMe 03:23
Политика
Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны
Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 15:31
Экономика
Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
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Центробанк заморозит принятие новых инициатив на финансовом рынке на 2020 г. Регулятор хочет завершить реализацию уже имеющихся предложений и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), передает «Интерфакс».
Ведомости 03:41
Футбол
Сергей Ребров ответил на вопрос о встрече России и Украины на Евро
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров ответил на вопрос о возможной встрече России и Украины в плей-офф чемпионата Европы-2020.
Спорт-Экспресс 11:37
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости 09:33
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Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
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Мойка78 вчера в 22:30
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В Германии аэротакси разогнали быстрее 100 километров в час
Свободная Пресса вчера в 15:53
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В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
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Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
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Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17