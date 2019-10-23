с чего всё началось

Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.

Происшествия Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.

Технологии Британцы испытали уникальный гиперзвуковой двигатель Британцы успешно испытали в США гиперзвуковой двигатель, разгоняющий ракету или летательный аппарат до скорости 5 Махов или свыше 6100 км/ч.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Общество Меган Маркл появилась на публике в дешевом платье В январе 2019 года Меган Маркл посетила лондонскую благотворительную организацию по защите животных Mayhew Animal Home в облегающем платье-водолазке цвета слоновой кости, выпущенном шведским масс-маркетовым производителем H&M. В интернет-магазине бренда его стоимость составляла 34,99 доллара — менее 2,5 тысячи рублей.

Политика CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.

Политика Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Авто Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года Глава чешской марки в России — Ян Прохазка — рассказал журналистам о новых Skoda Octavia, Rapid и Karoq.

Армия и оружие Госдеп США: Применение силы против Турции даже не обсуждалось Спецпредставитель госдепа США по Сирии прокомментировал военную операцию Анкары на севере арабской республики.

Политика Египет надеется на скорое возобновление Россией полётов в Шарм-эш-Шейх Глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки сообщил, что Египет надеется, что Россия в скором времени возобновит полёты в Шарм-эш-Шейх.

Транспорт Акимов предложил поощрять аккуратных водителей Для стимулирования безопасного поведения на дороге можно было бы разработать систему поощрения для аккуратных водителей.

Политика Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе «Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.

Общество Украину признали самой бедной страной Европы Украина попала на последнее место рейтинга стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы в 2019 году.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7% К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.

Политика Депутат от партии Зеленского обвинил Порошенко в получении взятки Руководитель комитета украинского парламента по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в получении взятки на сумму $150 миллионов за реализацию схемы по импорту электроэнергии из России в 2015-м году.

Происшествия Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.

Происшествия В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.

Политика В США сделали заявление о задержании Ахмеда Билалова Представитель иммиграционной и таможенной полиции США Тэмми Спайсер прокомментировал ситуацию с задержанием бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.

Происшествия Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.

Общество Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.

Футбол Футболист «Крыльев Советов» Анюков дисквалифицирован на два матча ЧР Воскресная игра 13-го тура чемпионата России в Оренбурге завершилась победой гостей со счетом 1:0. В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной площади самарцев на бровке произошла потасовка с участием игроков и тренеров команд, по итогам которой красные карточки получили главные тренеры "Крыльев Советов" и "Оренбурга" Миодраг Божович и Владимир Федотов, а также Анюков.

Гаджеты Компания Sony представила смартфон Sony Xperia 1 Professional Edition Sony Xperia 1 Professional Edition поступит в продажу 25 октября по цене 1320 долларов.

Происшествия Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.

Общество Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.

Общество В Сети выставили на продажу визитку Путина На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.