Политика
REGNUMЗеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский предложил всем членам комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире.Телеканал 360°07:50
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«Себя проверь!» На Украине ответили Зеленскому про полиграф для депутатов
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