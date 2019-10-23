с чего всё началось

Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Армия и оружие Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь» По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».

Общество Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.

Происшествия Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.

Здоровье Аспирин оказался смертельно опасен для детей В заключение врач подчеркнула, что любое лекарство является опасным для человека, если оно используется не по назначению лечащего врача.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Политика Путин намерен помогать африканским странам решать проблемы Россия и дальше намерена содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.

Армия и оружие Российские стратеги прилетели в ЮАР В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.

Экономика У Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр.

Наука Для обнаружения вирусов у пшеницы создали портативный секвенатор Группа ученых из США разработала компактный прибор, который может секвенировать геномы вирусов пшеницы.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Общество Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно 23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.

Политика CNN обвинил Россию в унижении США из-за успеха в Сирии На сайте американского телеканала CNN во вторник 23 октября появилась статья о том, что Соединенные Штаты Америки стали «самыми большими неудачниками» на политическом ринге из-за подписания меморандума по Сирии президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече «нормандской четверки» Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате".

Общество Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.

Гаджеты HP представила в России ноутбук Elite Dragonfly HP Elite Dragonfly, легкий ноутбук корпоративного сегмента с 13-дюймовым экраном, способен работать от батареи, по словам производителя, до 24,5 часов и поддерживает подключение к сетям Wi-Fi 6. Кроме того, у него есть опциональная поддержка сетей 4G LTE с гигабитными скоростями.

Политика Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».

Шоу-бизнес Игорь Петренко признался, что изменял первой жене с Климовой Игорь Петренко признался, что изменял первой жене с Климовой Оказалось, что брак двух востребованных актеров начался с довольно некрасивого момента.

Происшествия В Костроме броневик врезался в легковой автомобиль ДТП с участием броневика и легкового автомобиля произошло в Костроме.

Общество Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер» Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.