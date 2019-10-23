Политика

News.ruNews.ruЗеленский потребовал проверить депутатов на детекторе лжи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский предложил
 всем членам комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире.
Телеканал 360°07:50

Подробнее о событии

Зеленский потребовал от депутатов своей фракции пройти проверку на полиграфе

RT на русском15:41

Зеленский потребовал от всех членов комитета Рады по финансам пройти полиграф

ТАСС05:25

Зеленский призвал комитет Рады по финансам пройти проверку на детекторе лжи

РИА Новости06:14

Зеленский призвал депутатов «Слуги народа» провериться на детекторе лжи

Lenta.ru06:38

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Газета.Ru09:27

«Себя проверь!» На Украине ответили Зеленскому про полиграф для депутатов

Национальная служба новостей10:50

Зеленский потребовал проверить депутатов Верховной Рады на полиграфе

Комсомольская правда12:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 16:12, Ашберн
Армия и оружие

Постпредство РФ посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство РФ при НАТО посоветовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21 октября в 23:06
Армия и оружие

Путин и Эрдоган подписали совместный меморандум из 10 пунктов

РЕН ТВ вчера в 13:34
Политика

Король Саудовской Аравии отправил главу МИД в отставку

Известия 15:23
Футбол

«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Газета.Ru 14:53
Здоровье

Врач назвал признаки гипертонического криза

Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.
РИА Новости 08:43
Происшествия

Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Спорт

Избранный в WADA украинец пообещал отлучить Россию от мирового спорта

Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, утвержденный в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на странице в Facebook заявил о желании бороться за отлучение России от мирового спорта.
Lenta.ru 12:32
Футбол

«Челси» вырвал победу в матче с «Аяксом»

В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов лондонский «Челси» на выезде переиграл амстердамский «Аякс».
Свободная Пресса 15:01
Происшествия

В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка

По информации издания, 54-летняя Нелли Лаптева из города Дегтярска приехала на отдых в Турцию вместе с дочерью 6 октября, а через два дня ей стало плохо после занятий аэробикой.
РБК 13:44
Кино

Вышел трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод «звёздной» саги выйдет в мировой прокат 19 декабря.
Территория новостей вчера в 09:32
Армия и оружие

Российские стратеги прилетели в ЮАР

В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Общество

Сад на Неве уничтожат ради строительства Судебного квартала

КтоСтроит.ру 21 октября в 02:10
Политика

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

По информации издания, Билалов был задержан службой иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США в своем доме в Санни Айлс Бич (пригород Майами, называемый также «Маленькая Москва»), где проживал с женой и новорожденным ребенком.
REGNUM вчера в 20:35
Общество

В Росатоме прокомментировали сообщения о ввозе радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Политика

«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме

Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 21 октября в 14:52
Технологии

Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76

Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru 11:00
Футбол

Появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

В Сети появилось фото новой эксклюзивной футболки национальной команды России на чемпионат Европы – 2020, сообщает Footy Headlines.
Чемпионат 01:31
Политика

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах

В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском 09:40
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС

Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 14:52
Общество

Украинцев признали самыми бедными в Европе

"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе", – говорится в исследовании.
РИА Новости 14:41
Общество

МВД потребовало заблокировать статью о кетамине

МВД попросило Роскомнадзор заблокировать статью "Репортаж из кетаминового транса" об истории исследований этого вещества.
Интерфакс 12:34
Общество

Петербуржец продает старую визитку Путина за 2 млн рублей

В Санкт-Петербурге продают старую визитку Владимира Путина за два миллиона рублей.
Санкт-Петербургские ведомости 03:15
Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров встречается со студенткой МГИМО

Внук Аллы Пугачевой встречается со студенткой МГИМО. Девушку Дени Байсарова зовут Мария, и она любит конный спорт.
OAnews 02:54
Здоровье

Названо преимущество приема лекарств от гипертонии в вечернее время

Лекарства от повышенного кровяного давления (гипертония) следует принимать в вечернее время или перед сном.
МИР 24 04:28
Политика

ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ведомости 15:07
Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

CyberSport.ru вчера в 10:39
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM 05:53
Хоккей

«Ак Барс»: здоровью Ткачева ничего не угрожает

«Ак Барс» выступил с заявлением в отношении нападающего Владимира Ткачева, который получил сотрясение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (0:1 Б). Как отмечается, его здоровью ничего не угрожает.
Спорт-Экспресс 14:20
Происшествия

От взрыва гранаты в центре Киева погиб участник АТО Сэнсей — СМИ

Украина.ру 03:19
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное