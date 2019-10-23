с чего всё началось

Глава Украины Владимир Зеленский пообещал, что все народные депутаты от партии "Слуга народа", которых подозревают в получении взяток, будут проверены на полиграфе. Таким образом, считает он, можно будет точно установить, верны ли сообщения СМИ о том, что голосование в Раде якобы было проплачено.

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