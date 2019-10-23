Политика
Газета.RuЗеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Глава Украины Владимир Зеленский пообещал, что все народные депутаты от партии "Слуга народа", которых подозревают в получении взяток, будут проверены на полиграфе. Таким образом, считает он, можно будет точно установить, верны ли сообщения СМИ о том, что голосование в Раде якобы было проплачено.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский предложил всем членам комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире.Телеканал 360°07:50
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«Себя проверь!» На Украине ответили Зеленскому про полиграф для депутатов
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