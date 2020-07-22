Политика
ИзвестияМИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
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Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано. Согласитесь, это уже результат.
— Мария Захарова, российский дипломатИзвестия 17:01
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Общество
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Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
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