Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране. Ранее в пятницу кабинет министров Украины на заседании в пятницу запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

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