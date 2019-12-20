Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране. Ранее в пятницу кабинет министров Украины на заседании в пятницу запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
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Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

РИА Новостивчера в 07:50

Зеленский «объявил войну» незаконному игорному бизнесу

ТАССвчера в 08:44

Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

Известиявчера в 08:37

«Мы знаем, кто за этим стоит»: Зеленский о провале по игорному бизнесу

REGNUMвчера в 08:16

Владимир Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

Говорит Москвавчера в 07:51

Зеленский потребовал закрыть все игорные залы на Украине

SM Newsвчера в 07:58

«Что же, давайте по-другому». На Украине закрыли все игорные залы

BFM.ruвчера в 18:06
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Политика

Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета 19 декабря в 15:24
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Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством

Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны.
РБК 00:34
Политика

Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против России

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 20 декабря, оборонный бюджет на 2020 год, передает телеканал Fox News.
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Происшествия

Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области

Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
ТАСС 00:11
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«Оборотни»-охотники оказались героями древнейшей живописи

В 2014 и 2018 годах в пещерах на островах Сулавеси и Борнео (Юго-Восточная Азия) обнаружили наскальную живопись, возраст которой – более 40 тысяч лет.
Наука и жизнь 19 декабря в 00:03
Происшествия

В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ

По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Российская газета 19 декабря в 10:47
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 06:03
Происшествия

В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

РИА Новости вчера в 10:46
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru 19 декабря в 04:30
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru 19 декабря в 02:02
Происшествия

В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
ТАСС 19 декабря в 10:44
Происшествия

Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Интерфакс вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера

Нюша рассказала, что в один день они с отцом приехали в офис к известному человеку.
The Moscow Post вчера в 08:37
Политика

Корпоратив партии Зеленского обсудили в Сети

News.ru вчера в 23:18
Футбол

«Рома» разгромила на выезде «Фиорентину»

«Рома» нанесла крупное поражение «Фиорентине» в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии.
Sport24.ru вчера в 16:44
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru 19 декабря в 13:30
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском вчера в 01:16
Общество

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
Космос

Amazon запустит производство интернет-спутников

Компания Amazon запустила в конце прошлого года проект Project Kuiper с целью создания на низкой околоземной орбите группировки из более чем 3,2 тыс. спутников для обеспечения доступом в Интернет населения удалённых и труднодоступных регионов планеты.
3DNews 19 декабря в 15:21
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
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Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне

Lenta.ru вчера в 22:11
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Лера Кудрявцева: «Регина Дубовицкая поделилась самым личным»

Узнать, какую тайну скрывает Регина Дубовицкая даже от самых близких людей, вы сможете в 21 декабря в 21.00 на НТВ.
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Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Газета.Ru вчера в 18:49
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Анфиса Чехова показала грудь в кружевном белье

Анфиса Чехова продемонстрировала подписчикам свою грудь в кружевном белье.
Дни24 вчера в 23:11
Армия и оружие

Армия России спасает главную ударную силу Коалиции США в Сирии

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ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
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Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
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Президент Путин и Лукашенко встретились в Петербурге

В Санкт-Петербурге провели встречу президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, пишут «Невские новости».
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