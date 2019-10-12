Политика
Вести.RuЗеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
По мнению Зеленского, Порошенко делает ошибку, если хочет возглавить недовольных прогрессом в мирном урегулировании в Донбассе и организовать очередной Майдан. Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Читать в источнике
Оценить117
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Происшествия
Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о возможности возвращения в стране смертной казни, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:14
Музыка
Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт
В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".
Piter.tv 06:29
Футбол
Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
REGNUM 04:30
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru вчера в 08:31
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Политика
Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц
Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35".
Вести.Ru 05:48
Происшествия
Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд
Направлено в суд уголовное дело о хищении порядка 330 миллионов рублей у Роскосмоса.
Вести.Ru 07:53
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Экономика
Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
Российская газета вчера в 04:37
Происшествия
Предполагаемого убийцу Лизы Киселевой вывезли из Саратова
Радио Комсомольская правда 06:15
Происшествия
Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна
В Японии более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.
РБК 08:03
Наука
Физики напрямую измерили волновую функцию запутанных поляризаций
Физики из Швеции и Китая впервые напрямую измерили волновую функцию разделенных в пространстве состояний — поляризаций двух запутанных фотонов.
N+1 вчера в 06:16
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Авто
Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором
Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
Автоновости дня 04:57
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor 10 октября в 15:51
Политика
МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 01:34
Происшествия
Челябинский экс-губернатор Дубровский стал фигурантом уголовного дела
Бывший челябинский губернатор Борис Дубровский стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова.
REGNUM вчера в 15:37
Гаджеты
Смартфоны с поддержкой 5G проиграли кнопочным в продажах
Научно-исследовательский институт информации и связи Китая опубликовал данные по продажам на рынке смартфонов за август 2019 года.
Ferra 06:49
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 10 октября в 09:40
Авто
Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи
SpeedMe 10 октября в 02:17
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
Происшествия
Как Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона
Легендарный спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки возле элитного ночного клуба в Лондоне, где он развлекался на вечеринке звезд самого популярного британского телевизионного шоу на данный момент - Love Island (аналог российского "Дом-2").
Газета.Ru 07:29
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
РИА Новости 02:03