Политика

Вести.RuВести.RuЗеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

По мнению Зеленского, Порошенко делает ошибку, если хочет возглавить недовольных прогрессом в мирном урегулировании в Донбассе и организовать очередной Майдан. Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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