Политика

Вести.RuВести.RuЗеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

По мнению Зеленского, Порошенко делает ошибку, если хочет возглавить недовольных прогрессом в мирном урегулировании с Донбассе и организовать очередной Майдан. Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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