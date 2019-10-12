Политика
Вести.RuЗеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
По мнению Зеленского, Порошенко делает ошибку, если хочет возглавить недовольных прогрессом в мирном урегулировании с Донбассе и организовать очередной Майдан. Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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Происшествия
В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек
РБК вчера в 20:51
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у Роскосмоса
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".
Москва 24 04:40
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Экономика
Костин заявил о возможности ВТБ стать частным при отсутствии санкций
«Что касается ВТБ, то [при отсутствии санкций] мы уже могли бы быть частным банком или акционерным обществом с исключительно частными акционерами», — сказал глава ВТБ.
РБК 03:20
Технологии
РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России
Российская газета 10 октября в 10:47
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru вчера в 10:37
Армия и оружие
Турция понесла первые потери в ходе вторжения в Сирию
Сирийские курды просят у России и Дамаска защиты от вторжения Турции Глава ведомства добавил, что турецкая армия уничтожила более 270 противников в ходе операции «Источник мира».
Национальная служба новостей вчера в 02:29
Гаджеты
Оглашены все обязательные для установки на новый Android приложения
В сети появился документ со списком всех приложений, которые производители смартфонов должны устанавливать на устройства с новой версией операционной системы Android 10.
Ferra вчера в 13:17
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Кино
Умер американский актер Роберт Форстер
В 1997 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Джеки Браун».
МИР 24 03:17
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила причины молчания семьи
Анна решила ответить на все сообщения о создании родными ажиотажа вокруг болезни актрисы Анна Заворотнюк объяснила, почему ее семья и она лично отказываются отвечать на вопросы о состоянии ее матери Анастасии Заворотнюк.
АМИТЕЛ 04:29
Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru вчера в 15:51
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Политика
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Общество
В Японии началась масштабная эвакуация жителей из-за тайфуна
Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с тайфуном «Хагибис», сообщает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:28
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Вечерняя Москва вчера в 05:08
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Хоккей
Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
RT на русском 01:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 10 октября в 09:40
Футбол
«Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет
ODDS.ru 03:50
Футбол
Защитник «Ростова» запустил новый челлендж в Instagram
Спорт-Экспресс 03:10
Хоккей
Фигуристка Алина Загитова посетила матч «Ак Барса» против ЦСКА
Реальное время вчера в 15:11
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