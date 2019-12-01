Политика

ФАНФАНЗеленский поздравил Украину с годовщиной референдума о независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости. Глава государства напомнил соотечественникам, что 28 лет назад прошел Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости Украины.
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