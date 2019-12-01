Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский поздравил украинцев с годовщиной независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости. Об этом он написал в своем Facebook в воскресенье, 1 декабря.
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с чего всё началось
«Это действительно праздник!.. в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране», — написал
 Зеленский на своей странице в Facebook.
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