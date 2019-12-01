с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости. Украинский лидер написал в Facebook, что 28 лет назад прошел исторический Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости Украины.

Политика На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Происшествия Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.

Политика Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне Как сообщает Четвертый канал британского телевидения, новый посол России в Великобритании Андрей Келин призвал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свое отношение к РФ накануне саммита НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря.

Общество В Благовещенске сдали автомобильный мост через Амур в Китай На реке Амур в городе Благовещенске Амурской области завершилось строительство единственного моста из России в китайский городской округ Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян).