Политика
Аргументы и ФактыЗеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума независимости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости. Украинский лидер написал в Facebook, что 28 лет назад прошел исторический Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости Украины.
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с чего всё началось
«Это действительно праздник!.. в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.RT на русском11:24
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Музыка
Данко предложил судить организаторов российских концертов Ротару
Футбол
Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Футбол
Андрей Шевченко: «Не хотели начинать Евро-2020 с Голландии»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги жеребьевки Евро-2020.
Политика
В Кремле описали формат встречи Путина и Зеленского в Париже
Формат встречи и общения президентов России и Украины будет определен ближе к дате саммита глав "нормандской четверки" в Париже, сообщил пресс-секретарь Кремля.
Политика
На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия
Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
Футбол
Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Армия и оружие
Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России
Общество
Три жизненно необходимых препарата приравняли к «аптечным наркотикам»
Все три препарата входят в перечень жизненно необходимых лекарств (.pdf).
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Политика
Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне
Как сообщает Четвертый канал британского телевидения, новый посол России в Великобритании Андрей Келин призвал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свое отношение к РФ накануне саммита НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря.
Происшествия
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Авто
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
Транспорт
РЖД собираются продавать билеты на автобусы, самолеты и пароходы
Чаркин отметил, что РЖД в будущем рассмотрят и возможность добавить на сайте функцию бронирования гостиниц.
Общество
Уссурийск подключили к магистральному газопроводу
Общество
В Благовещенске сдали автомобильный мост через Амур в Китай
На реке Амур в городе Благовещенске Амурской области завершилось строительство единственного моста из России в китайский городской округ Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян).
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Армия и оружие
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит» (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Шоу-бизнес
Анна Семенович из-за болезни сделала операцию на груди
Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.
Происшествия
Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане
Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги
Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Южные Курилы
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Технологии
Дети научились обходить родительский контроль в смартфонах Apple
Одно из американских СМИ опубликовало статью о том, как легко и быстро современные подростки могут взломать или обойти защиту на контент, установленную их родителями в смартфонах или других гаджетах от Apple.
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.