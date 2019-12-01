Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЗеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости. Украинский лидер написал в Facebook, что 28 лет назад прошел исторический Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости Украины.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
«Это действительно праздник!.. в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране», — написал
 Зеленский на своей странице в Facebook.
RT на русском11:24

Подробнее о событии

День в истории. 1 декабря: бессарабские болгары Украины на референдуме высказались за создание автономии

Украина.рувчера в 17:01

Зеленский напомнил о Всеукраинском референдуме в 1991 году

РИА Новости09:36

Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости

RT на русском11:24

Зеленский поздравил украинцев с годовщиной независимости

Известия12:24

Зеленский оценил последствия референдума 1991 года о независимости

Московский Комсомолец09:55

Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости

Газета.Ru11:21

Зеленский вспомнил, как все объединились ради независимой Украины

Вести.Ru11:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:08, Ашберн
Музыка

Данко предложил судить организаторов российских концертов Ротару

News.ru 29 ноября в 06:51
Футбол

Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Чемпионат 11:59
Происшествия

Генсек Совета Европы выразила соболезнования из-за ДТП в Забайкалье

RT на русском 11:36
Футбол

Андрей Шевченко: «Не хотели начинать Евро-2020 с Голландии»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги жеребьевки Евро-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 14:20
Политика

В Кремле описали формат встречи Путина и Зеленского в Париже

Формат встречи и общения президентов России и Украины будет определен ближе к дате саммита глав "нормандской четверки" в Париже, сообщил пресс-секретарь Кремля.
РЕН ТВ 07:30
Политика

На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия

Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
РИА Новости 18:03
Футбол

Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят

RT на русском 13:45
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru 16:43
Армия и оружие

Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России

Российская газета 18:05
Общество

Три жизненно необходимых препарата приравняли к «аптечным наркотикам»

Все три препарата входят в перечень жизненно необходимых лекарств (.pdf).
Коммерсантъ 01:10
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости вчера в 02:07
Происшествия

Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Коммерсантъ 18:45
Политика

Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне

Как сообщает Четвертый канал британского телевидения, новый посол России в Великобритании Андрей Келин призвал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свое отношение к РФ накануне саммита НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря.
Московский Комсомолец 18:59
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru 11:37
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
iReactor вчера в 01:52
Транспорт

РЖД собираются продавать билеты на автобусы, самолеты и пароходы

Чаркин отметил, что РЖД в будущем рассмотрят и возможность добавить на сайте функцию бронирования гостиниц.
ТАСС 16:07
Общество

Уссурийск подключили к магистральному газопроводу

PrimaMedia.ru 18:52
Общество

В Благовещенске сдали автомобильный мост через Амур в Китай

На реке Амур в городе Благовещенске Амурской области завершилось строительство единственного моста из России в китайский городской округ Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян).
Труд 29 ноября в 04:39
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru вчера в 13:13
Армия и оружие

В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись

Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит» (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.
Lenta.ru 16:09
Биатлон

Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Говорит Москва 08:16
Шоу-бизнес

Анна Семенович из-за болезни сделала операцию на груди

Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.
Актуальные Новости вчера в 23:58
Происшествия

Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане

Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
РИА Новости 18:19
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
OAnews 12:38
Общество

Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

Коммерсантъ 17:35
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 18:29
Политика

В Токио прошел митинг с требованием вернуть Южные Курилы

Коммерсантъ 14:57
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Технологии

Дети научились обходить родительский контроль в смартфонах Apple

Одно из американских СМИ опубликовало статью о том, как легко и быстро современные подростки могут взломать или обойти защиту на контент, установленную их родителями в смартфонах или других гаджетах от Apple.
Faktom вчера в 09:41
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Рамблер вчера в 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное