Политика
RT на русскомЗеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости
Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.
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Политика
СМИ предупредили о «трюке» США против «Северного потока — 2»
Власти США планируют ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Из-за этого реализация проекта может оказаться под угрозой.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Происшествия
Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье выросло до 15
В Забайкальском крае количество погибших при падении пассажирского автобуса в реку Кенга увеличилось до 15 человек.
Футбол
«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ
Политика
Генсек ООН призвал прекратить «войну против природы»
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Игры
Авторы серии Command and Conquer анонсировали боевик Earthbreakers
Сражения в Earthbreakers разворачиваются вокруг нового источника энергии, вилотита.
Политика
Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить
Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Происшествия
Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье
Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Спорт
Россия и Япония сыграют за бронзу ЧМ по пляжному футболу
Россия и Япония, к сожалению, уступили Италии и Португалии, при том дело дошло до овертайма - теперь предстоит игра за бронзу.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде
Четырехраундовый бой, прошедший в пятницу в Москве, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря
В этом году 1 декабря выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату (обычно прием налогов заканчивается 1 декабря), в противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.
Происшествия
Первого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы
Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио.
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Наука
Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров
Ученые Женевского университета выяснили, что переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, сообщает портал Human Brain Mapping.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Происшествия
Губернатор Забайкалья рассказал о документах на разбившийся автобус
Документы на автобус, разбившийся на территории Забайкалья, по предварительным данным, были в порядке.
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Авто
Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95
Chery объявила о старте продаж молодежного кроссовера Jetour X95.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Политика
Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
Происшествия
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая потасовка
В Ингушетии на турнире по боевому самбо между спортсменами, тренерами и болельщиками произошла потасовка.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.