Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости

Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.
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