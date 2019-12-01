Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.

Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости

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