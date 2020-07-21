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ИзвестияЗеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих соотечественников с удачной операцией по освобождению заложников из захваченного в Луцке автобуса. В своем Telegram-канале глава государства отметил, что никто из заложников не пострадал и поблагодарил всех, кто участвовал в их освобождении.
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Армия и оружие
В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск
Завершились мероприятия внезапной проверки боевой готовности в ВС РФ, проводимые с 17 по 21 июля по решению президента РФ Владимира Путина, сообщает Минобороны России.
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Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
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В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
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Sota.vision 10:45
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Lenta.ru 06:15
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РИА Новости 13:52
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Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
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Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
Взгляд.ру 12:29
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Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.
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Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
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РБК 14:27
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Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
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Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 28 июля.
Российская газета 10:23
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Беглов послал вице-губернатора в Москву договориться об открытии ТЦ
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину поехать в Москву, чтобы договориться об открытии торговых центров и ресторанов, передает "Фонтанка.ру".
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Российского военного осудили за окончившийся комой спарринг с солдатом
В Санкт-Петербурге 224-й Гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условного срока военнослужащего, устроившего спарринг, который закончился комой солдата-срочника.
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что мужчина, захвативший заложников в Луцке, является неуравновешенным.
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Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
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