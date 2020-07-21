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Зеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих соотечественников с удачной операцией по освобождению заложников из захваченного в Луцке автобуса. В своем Telegram-канале глава государства отметил, что никто из заложников не пострадал и поблагодарил всех, кто участвовал в их освобождении.В источнике
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RT на русском

Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке

RT на русскомвчера в 16:05
Известия

Зеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке

Известиявчера в 15:16
РБК

Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке

РБКвчера в 15:25
РИА Новости

Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке

РИА Новостивчера в 15:24
Вести.Ru

Зеленский удалил видеообращение и поздравил всех с освобождением заложников

Вести.Ruвчера в 15:22
Газета.Ru

Зеленский поздравил всех с освобождением заложников

Газета.Ruвчера в 15:38
ТАСС

Зеленский подтвердил, что операция по освобождению заложников в Луцке прошла успешно

ТАССвчера в 15:11
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Абхазия предложила России снять ограничения на границе

Как отмечается, президент Абхазии выступил с инициативой снятия ограничений на пересечение государственной границы гражданами Российской Федерации и Абхазии (в том числе – для открытия курортного сезона), основываясь на эпидемиологической обстановке.
Вести.Ru18:50
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В РФ запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила изменённый техрегламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», согласно поправкам, в России запретят ремонтировать автомобили с использованием подержанных и восстановленных запасных частей узлов и агрегатов.
Тарантас Ньюсвчера в 14:37
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Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2

Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока — 2", вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke.
РИА Новости20:16

Специалисты SpaceX впервые поймали обе половины обтекателя Falcon 9

Отмечается, что старт должен был состояться неделей ранее, но специалисты компании за день до запуска отложили его, чтобы провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9. Falcon 9 / © SpaceX SpaceX старается найти как можно больше способов повторного использования элементов ракет, что могло бы значительно снизить стоимость запусков.
Naked Scienceвчера в 06:49
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США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ruвчера в 14:03
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ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу

Группа ЧТПЗ (флагманские активы "Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и "Загорский трубный завод" договорились создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубами и сопутствующей продукцией, сообщила глава пресс-службы ЧТПЗ Татьяна Черепанова.
Интерфаксвчера в 08:24

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости19:05
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