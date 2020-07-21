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ИзвестияЗеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих соотечественников с удачной операцией по освобождению заложников из захваченного в Луцке автобуса. В своем Telegram-канале глава государства отметил, что никто из заложников не пострадал и поблагодарил всех, кто участвовал в их освобождении.
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