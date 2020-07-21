Коронавирус
ИзвестияЗеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих соотечественников с удачной операцией по освобождению заложников из захваченного в Луцке автобуса. В своем Telegram-канале глава государства отметил, что никто из заложников не пострадал и поблагодарил всех, кто участвовал в их освобождении.
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Лолита пешком шла через белорусскую границу из Смоленской области
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Футбол
«Челси» согласовал контракт с игроком «Байера» Хаверцом
Лондонский "Челси" согласовал контракт с полузащитником леверкузенского "Байера" Каем Хаверцом, сообщает The Athletic.
Газета.Ru вчера в 21:56
Общество
Названа выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
Известия вчера в 18:37
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Британия опубликовала доклад о вмешательстве России
1. Доклад о вмешательстве России опубликовали спустя полтора года Комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности 21 июля опубликовал доклад о вмешательстве Москвы в электоральные кампании разных стран.
Lenta.ru 08:11
Культура
Опубликован лонг-лист «Премии Читателя – 2020»
В сентябре 2020 года профессиональными экспертами (критики, литературоведы, библиотекари) на основе длинного списка будет сформирован шорт-лист премии.
АртМосковия 04:01
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Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском 04:50
Футбол
«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
Лондонский "Арсенал" потерпел поражение от "Астон Виллы" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Футбол
Судья Федотов: авторитет Кашшаи - ниже плинтуса
Судья Игорь Федотов раскритиковал Руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.
Газета.Ru 17:13
Гаджеты
Можно покупать. В России упали цены на дорогие смартфоны Samsung
Цены на флагманский Samsung Galaxy Note 10, представленный в августе 2019 года, стремительно снижаются на российском рынке в преддверии анонса новой версии бизнесового устройства.
Российская газета 08:43
Политика
Трамп не подпишет оборонный бюджет США в текущем виде
Ожидается, что проект оборонного бюджета США на $741 млрд будет принят палатой представителей конгресса во вторник, 21 июля.
Газета.Ru 16:27
Общество
Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
Технологии
Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства
Череповецкий металлургический комбинат запустил автоматизированную систему управления «Технология» на базе SAP ERP.
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Общество
Путин одобрил перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
Российский лидер отметил, что акция «пройдёт достойно», однако ее вынуждены перенести на будущий год.
Evo-rus.com 07:59
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке заявил о ранении одного из них
Один пассажир в автобусе, который захвачен злоумышленником в Луцке, ранен, также в салоне есть беременная и ребенок, об этом сообщил сам террорист в разговоре с журналистами телеканала «НТА», сообщает Strana.ua.
Московский Комсомолец 13:34
Авто
В России ждут появления обновленного Lada Largus
Издание speedme.ru неоднократно сообщало о том, что на улицах Тольятти постояннно видели обновлённый Lada Largus FL, который получит ряд улучшений не только по части внешности, но и переработанную эргономику салона.
SpeedMe вчера в 11:04
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Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
Гаджеты
Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2
Piter.tv вчера в 06:39
Армия и оружие
Научпоп. Россию вновь обвиняют в использовании боевых дельфинов
Американский военный эксперта решил обвинить Россию в применении боевых дельфинов.
Вести.Ru вчера в 18:11
Происшествия
СК завершил расследование дела о фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".
Piter.tv 09:05
Общество
Госдума увеличила штрафы за продажу табака несовершеннолетним
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за продажу табачных изделий, насвая и снюса несовершеннолетним, сообщает ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:44
Общество
Полиция Украины усилит безопасность в 9 регионах страны
Reuters После захвата террористом заложников в автобусе в Луцке полиция Украины решила усилить меры безопасности в девяти регионах страны.
РЕН ТВ 15:27
Кино
HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»
Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
Общество
Петербургский суд опроверг штраф Мадонны в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter заявила, что российские чиновники оштрафовали ее на один миллион долларов за поддержку ЛГБТК+ во время выступления в Санкт-Петербурге в 2012 году.
Газета.Ru 14:14
Игры
На презентации игр для Xbox Series X могут анонсировать новую Fable
Презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля, стрим начнется в 19:00 по московскому времени.
Cyber.sports.ru вчера в 04:28
Культура
Уэст обвинил Кардашьян в попытке закрыть его в больнице
Канье Уэст обвинил свою супругу Ким Кардашьян в попытке сдать его в психушку.
Рамблер 03:31
Армия и оружие
Ким Чен Ын на заседании с военными обсудил боеготовность армии КНДР
Закрытую часть заседания посвятили вопросам боевой готовности вооружённых подразделений специального назначения с учётом ситуации на границе с Южной Кореей.
Актуальные Новости 19 июля в 01:38
Авто
Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения
Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений.
Car.ru вчера в 00:55