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ИзвестияИзвестияЗеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих соотечественников с удачной операцией по освобождению заложников из захваченного в Луцке автобуса. В своем Telegram-канале глава государства отметил, что никто из заложников не пострадал и поблагодарил всех, кто участвовал в их освобождении.
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Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке

RT на русском16:05

Зеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке

Известия15:16

Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке

РБК15:25

Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке

РИА Новости15:24

Зеленский удалил видеообращение и поздравил всех с освобождением заложников

Вести.Ru15:22

Зеленский поздравил всех с освобождением заложников

Газета.Ru15:38

Зеленский подтвердил, что операция по освобождению заложников в Луцке прошла успешно

ТАСС15:11
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