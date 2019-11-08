Политика
Российская газетаЗеленский пожаловался на усталость от работы на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа на посту главы государства отнимает у него все силы, а в конце дня он чувствует себя не человеком, а организмом, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:25, Ашберн
Кино
Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки
Технологии
Google усилит борьбу против опасных приложений
Стороны объединились в так называемый «Альянс защиты приложений» (The App Defense Alliance) для усиления борьбы с опасными приложениями в Google Play.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Авто
Назвали самые защищенные от угона автомобили
Эксперты из Thatcham Research протестировали несколько моделей и пришли к выводу, что Audi A6 Allroad, BMW 1 серии, BMW 8 серии, BMW X6, Ford Puma и Volkswagen Passat очень сложно угнать не имея ключа.
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Происшествия
Более десяти человек пострадали в ДТП под Ставрополем
Под Ставрополем произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика КамАЗ, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.
Экономика
СМИ сообщили о планах Гуцериева выкупить полный пакет акций КТК
Принадлежащая группе компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева Kilton Overseas Limited сообщила, что направила в Центробанк оферту миноритарным акционерам Кузбасской топливной компании с предложением выкупить 53,85% акций КТК, передают «Ведомости».
Политика
Комитет ООН проголосовал против предложенного РФ переноса из Нью-Йорка
"Большинство членов комитета проголосовало против предложения РФ о возможности переноса его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву", - говорится в сообщении.
Спорт
WADA выразило опасение в связи со скорым принятием «акта Родченкова»
Палата представителей Конгресса США в октябре проголосовала за законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор, который получил название "Антидопинговый акт Родченкова" (The Rodchenkov Anti-Doping Act) по имени главного информатора WADA Григория Родченкова.
Общество
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Гаджеты
AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X
Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках с 7,3 до 7,1 процента.
Кино
Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти
Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан»
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Партизан" в 4-м туре Лиги Европы (3:0). Голами отметились Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.
Общество
Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне
На 64-м году жизни скончался правозащитник Сергей Шаров-Делоне, сообщила в Facebook основатель проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова.
Политика
Генассамблея ООН снова призвала США прекратить блокаду Кубы
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Соединённым Штатам прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы.
Политика
Макрон перечислил три сценария развития России
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.
Общество
Британцев поразила репетиция парада на Красной площади
В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.
Хоккей
Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Здоровье
Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе
Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае
Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
Футбол
Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.
Культура
Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.
Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
Наука
Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике
Инфекционный рак распространился по Северной Европе и Южной Америке, его источник неизвестен.
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Культура
Александр Толмацкий оценил документальный фильм о Децле
Российский продюсер Александр Толмацкий оценил документальный фильм «С закрытыми окнами» журналиста Романа Супера, посвящённый рэперу Децлу.