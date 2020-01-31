Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря.
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