Политика

РБКРБКЗеленский позвонил Путину после передачи заключенных

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, сообщается на сайте Кремля.
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