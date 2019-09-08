Политика
РБКЗеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, сообщается на сайте Кремля.
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Путин и Зеленский обсудили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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