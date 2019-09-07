Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября. Как сообщает пресс-служба Кремля, переговоры состоялись по инициативе украинской стороны.
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Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

РИА Новостивчера в 23:45

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Газета.Ru01:53

Путин попросил Зеленского перечитать Минские соглашения

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Путин обсудил с Зеленским обмен и встречу в «нормандском формате»

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Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 сентября

Интерфакс01:30

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Аргументы и Фактывчера в 19:09

Путин и Зеленский обсудили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

RT на русскомвчера в 18:35
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РИА Новости 09:04
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Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
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Специалисты из автоиндустрии назвали Топ-5 советских автомобилей, не уступающих иномаркам.
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Главный приз кинофестиваля в Венеции получил «Джокер»

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На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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