Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября. Как сообщает пресс-служба Кремля, переговоры состоялись по инициативе украинской стороны.

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Происшествия На объекте Роскосмоса задержали 14 человек В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.

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Происшествия В Курганской области пожилой мужчина умер на избирательном участке 90-летний мужчина умер на избирательном участке в Курганской области. Трагедия произошла 8 сентября в селе Луговском, пишет «Область 45».

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Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

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