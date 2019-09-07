Политика
RT на русскомПутин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября. Как сообщает пресс-служба Кремля, переговоры состоялись по инициативе украинской стороны.
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Путин и Зеленский обсудили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
RT на русскомвчера в 18:35
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Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика
Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина
Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Футбол
Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»
Текущий контракт рассчитан до 2023 года. В этом сезоне ван Дейк сыграл в 6 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Спорт-Экспресс вчера в 22:40
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Единоборства
Хабиб победил Порье, первые слова после боя, почему Порье плакал
Нурмагомедов даже пообещал американцу денег с продажи его футболки.
Чемпионат 04:20
Политика
К 15 часам явка по электронному голосованию составила 75%
«Явка на 15:00 электронного голосования - 75%», - сообщил Алексей Венедиктов. Сегодня москвичи должны выбрать членов городского парламента.
Информационный центр Правительства Москвы 09:22
Авто
Стали известны пять советских авто, не уступающих иномаркам
Специалисты из автоиндустрии назвали Топ-5 советских автомобилей, не уступающих иномаркам.
Дни24 06:53
Происшествия
В Курганской области пожилой мужчина умер на избирательном участке
90-летний мужчина умер на избирательном участке в Курганской области. Трагедия произошла 8 сентября в селе Луговском, пишет «Область 45».
REGNUM 04:25
Кино
Главный приз кинофестиваля в Венеции получил «Джокер»
«Золотого льва» на кинофестивале в Венеции получил «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.
Телеканал RTVI вчера в 17:20
Футбол
Сутормин забил первый гол за «Зенит» в товарищеском матче с «Сочи»
Нападающий «Зенита» Алексей Сутормин отличился забитым мячом в товарищеском матче между «Зенитом» и «Сочи».
Спорт БИЗНЕС Online 08:10
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия
В Москве ребенок обварился в горячем супе и умер
В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Общество
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика
Известные новосибирцы голосуют на выборах мэра
Новосибирское отделение КПРФ 07:04
Гаджеты
Экран 13,3 дюйма, восьмиядерный процессор, 4 ГБ ОЗУ, сканер отпечатков пальцев, порт USB-C и Android 9.0 – это не планшет, а электронная книга Onyx Boox Max3
В конфигурации Onyx Boox Max3 сенсорный экран E Ink диагональю 13,3 дюйма разрешением 2200 х 1650 пикселей, управлять которым можно не только пальцем, но и электронным пером Wacom, порт USB-C, сканер отпечатков пальцев, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, стереофонические громкоговорители, два микрофона и ОС Android 9.0 Pie.
iXBT.com 10:20
Культура
Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет
Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.
РИА Новости 06:31
Здоровье
Волгоградцам назвали полезные свойства лаврового листа
Волгоградская правда 08:43
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Шоу-бизнес
Эд Ширан решил сыграть свадьбу в цирковом шатре
Британский музыкант Эд Ширан готовится второй раз сыграть свадьбу со своей возлюбленной Черри Сиборн.
РИА Новости 04:12
Политика
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Политика
Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха
Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° вчера в 09:46