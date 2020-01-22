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Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Политика Обнародован состав нового правительства Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Политика Британский парламент одобрил законопроект о Brexit В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Появилось фото нового смартфона Galaxy Z Китайские инсайдеры сфотографировали и опубликовали в сети снимок с новым смартфоном от компании Samsung – Galaxy Z. Выяснилось, что устройство может складываться втрое.

Технологии Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак «Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».

Происшествия Защита Голунова подала жалобу новому генпрокурору России Защита журналиста Ивана Голунова обратилась к новому генпрокурору России Игорю Краснову с требованием, чтобы государство принесло официальные извинения за незаконное задержание журналиста сотрудниками правоохранительных органов.

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