Политика
РИА НовостиЗеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Великобритании
Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.
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«Великобритания – exit, Украина - enter»: Зеленский заявил, что Киеву самое время вступить в ЕС
Комсомольская правда12:26
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Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
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Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA
Политика
Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Футбол
Жано Ананидзе подписал контракт с кипрским «Анортосисом»
Экс-футболист московского "Спартака" Жано Ананидзе стал игроком "Анортосиса", сообщается на официальном сайте кипрского клуба.
Футбол
The Sun: Игроки «Тоттенхэма» недовольны тренировками Моуринью
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Общество
Жителям Ухани запретят покидать город из-за коронавируса
Китайские власти на время запретили жителям Уханя покидать пределы города из-за вспышки коронавируса.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Москва не разрешила ввозить нефть из Казахстана, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Политика
Обнародован состав нового правительства
Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк отреагировал на слухи о ее пропаже
Обо всем рассказал директор Анастасии Заворотнюк в Telegram-канал «НеМалахов».
Общество
Программу Малахова сняли с эфира
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Политика
Британский парламент одобрил законопроект о Brexit
В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
Появилось фото нового смартфона Galaxy Z
Китайские инсайдеры сфотографировали и опубликовали в сети снимок с новым смартфоном от компании Samsung – Galaxy Z. Выяснилось, что устройство может складываться втрое.
Культура
Сериал «Ведьмак» побил рекорд Netflix по просмотрам первого сезона
Новый рекорд по числу просмотров на стриминговой платформе Netflix установил первый сезон сериала «Ведьмак».
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Космос
На спутнике Юпитера обнаружили пищевую соль
Происшествия
Защита Голунова подала жалобу новому генпрокурору России
Защита журналиста Ивана Голунова обратилась к новому генпрокурору России Игорю Краснову с требованием, чтобы государство принесло официальные извинения за незаконное задержание журналиста сотрудниками правоохранительных органов.
Политика
Габбард подала в суд на Клинтон из-за обвинений в связях с РФ
Трамп рассказал о сумасшествии Хиллари Клинтон По данным газеты, член Конгресса от Гавайских островов Габбард заявила в своем иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, что комментарии Клинтон в подкасте, в которых она предположила, что Россия выдвигает Габбард как «своего кандидата», основаны либо на ее собственном воображении, либо на «чрезвычайно сомнительных теориях заговора».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ
Общество
Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
Политика
Глава МВФ приветствовала премьера Украины на русском языке
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала беседу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком на русском языке.
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
Спорт
Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Наука
Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Специалисты Калифорнийского технологического института поставили задачу доработать ранее созданную сверхбыструю камеру.
Здоровье
На Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа
По данным OIE, вспышка птичьего гриппа началась 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области.