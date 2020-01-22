Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Великобритании

Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.
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Зеленский заявил об очень удобном моменте для вступления Украины в ЕС

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Пушков: Прием Украины в ЕС — страшный удар по Евросоюзу

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«Великобритания – exit, Украина - enter»: Зеленский заявил, что Киеву самое время вступить в ЕС

Комсомольская правда12:26

Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании

Lenta.ru11:40

Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Великобритании

РИА Новости11:05
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 18:31, Ашберн
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Жителям Ухани запретят покидать город из-за коронавируса

Китайские власти на время запретили жителям Уханя покидать пределы города из-за вспышки коронавируса.
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Обнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Директор Заворотнюк отреагировал на слухи о ее пропаже

Обо всем рассказал директор Анастасии Заворотнюк в Telegram-канал «НеМалахов».
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Программу Малахова сняли с эфира

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В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
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Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:52
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Появилось фото нового смартфона Galaxy Z

Китайские инсайдеры сфотографировали и опубликовали в сети снимок с новым смартфоном от компании Samsung – Galaxy Z. Выяснилось, что устройство может складываться втрое.
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Сериал «Ведьмак» побил рекорд Netflix по просмотрам первого сезона

Новый рекорд по числу просмотров на стриминговой платформе Netflix установил первый сезон сериала «Ведьмак».
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Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
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Защита Голунова подала жалобу новому генпрокурору России

Защита журналиста Ивана Голунова обратилась к новому генпрокурору России Игорю Краснову с требованием, чтобы государство принесло официальные извинения за незаконное задержание журналиста сотрудниками правоохранительных органов.
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ

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Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
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Глава МВФ приветствовала премьера Украины на русском языке

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала беседу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком на русском языке.
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Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа

Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
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Губернатор Ставропольского края попал в аварию

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Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
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На Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

По данным OIE, вспышка птичьего гриппа началась 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области.
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