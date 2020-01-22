Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет «РБК-Украина». По его словам, Киев видит свое будущее в Евросоюзе.
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Зеленский заявил об очень удобном моменте для вступления Украины в ЕС

RT на русском14:42

Зеленский сообщил об удобном моменте для вступления в ЕС

Московский Комсомолец15:27

Зеленский задумался: какое будет отношение к Украине после вступления в ЕС

REGNUM12:41

«Великобритания – exit, Украина - enter»: Зеленский заявил, что Киеву самое время вступить в ЕС

Комсомольская правда12:26

Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании

Lenta.ru11:40

Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Великобритании

РИА Новости11:05

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

РБК14:25
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Финансы

Внешний долг России вырос за прошлый год

Внешний долг России за минувший год увеличился на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года достиг $481,5 млрд.
Росбалт вчера в 10:28
Политика

Путин прокомментировал судьбу Жириновского

Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Вестник Кавказа 08:36
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.
ТАСС 13:54
Космос

В России хотят создать флот дирижаблей для космонавтов

В России предложили построить флот дирижаблей, которые могут пригодиться для нужд Роскосмоса.
Новый День 05:54
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 10:20
Происшествия

В Подмосковье умер таксист после 9 банок энергетика и 28 часов работы

В Домодедове 29-летний таксист умер за рулем автомобиля после того, как непрерывно проработал более суток и выпил девять банок энергетического напитка.
Вести.Ru 10:22
Технологии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
РБК 12:29
Политика

Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Центральной Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы.
RT на русском 11:01
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Происшествия

Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ

Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
RT на русском 10:56
Происшествия

На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве.
РИА Новости 14:57
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Космос

Иркутские учёные изучат часть атмосферы Земли

Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.
REGNUM 20 января в 05:53
Гаджеты

Объявлена дата выхода Xiaomi Mi 10

Глава компании отметил, что Xiaomi Mi 10 выйдет в год десятилетия компании и по этой причине ему посвящено так много внимания.
Goroday.ru 16:28
Спорт

Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады

Вести.Ru 11:07
Авто

Mitsubishi оставил в России дизельный Mitsubishi Pajero Sport

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который появится в России в декабре 2020 года, сохранит дизельный двигатель.
Автоновости дня вчера в 04:22
Общество

Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу

Вечерняя Москва вчера в 23:15
Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Ведомости 16:21
Происшествия

В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева

За расчистку школьного двора сироте из Краснодарского края Василию Попкову грозит до четырех лет лишения свободы.
РИА Новости 00:00
Происшествия

На Украине убили воевавшего за «Азов» россиянина

Отмечается, что убитый — 36-летний уроженец Санкт-Петербурга Максим Трикоза — вступил в карательный добровольческий полк «Азов» 1 сентября 2015 года.
Известия 14:53
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК 09:04
Футбол

«Лестер» разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ

Футболисты «Лестера» нанесли крупное поражение игрокам «Вест Хэма» в домашнем матче 24-го тура АПЛ.
ProstoProSport 16:41
Происшествия

Александр Емельяненко арестован за хулиганство

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 02:42
Игры

Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA

Игромания.ру 11:12
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Газета.Ru 12:46
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Кино

Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Игромания.ру 13:18
Фигурное катание

Зуева об ошибке Тарасовой и Морозова на ЧЕ: просто потеряли контроль

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов ошиблись на поддержке во время исполнения короткой программы на чемпионате Европы в Граце из-за того, что потеряли контроль, сказала тренер спортивной пары Марина Зуева.
РИА Новости 16:44
Политика

Путин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в РФ.
ТАСС 06:32
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