Политика
Lenta.ruЗеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет «РБК-Украина». По его словам, Киев видит свое будущее в Евросоюзе.
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«Великобритания – exit, Украина - enter»: Зеленский заявил, что Киеву самое время вступить в ЕС
Комсомольская правда12:26
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Финансы
Внешний долг России вырос за прошлый год
Внешний долг России за минувший год увеличился на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года достиг $481,5 млрд.
Политика
Путин прокомментировал судьбу Жириновского
Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Происшествия
Губернатор Ставропольского края попал в ДТП
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.
Космос
В России хотят создать флот дирижаблей для космонавтов
В России предложили построить флот дирижаблей, которые могут пригодиться для нужд Роскосмоса.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Происшествия
В Подмосковье умер таксист после 9 банок энергетика и 28 часов работы
В Домодедове 29-летний таксист умер за рулем автомобиля после того, как непрерывно проработал более суток и выпил девять банок энергетического напитка.
Технологии
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
Политика
Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Центральной Европы
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы.
Происшествия
Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ
Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
Происшествия
На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Космос
Иркутские учёные изучат часть атмосферы Земли
Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.
Гаджеты
Объявлена дата выхода Xiaomi Mi 10
Глава компании отметил, что Xiaomi Mi 10 выйдет в год десятилетия компании и по этой причине ему посвящено так много внимания.
Авто
Mitsubishi оставил в России дизельный Mitsubishi Pajero Sport
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который появится в России в декабре 2020 года, сохранит дизельный двигатель.
Общество
Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Происшествия
В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева
За расчистку школьного двора сироте из Краснодарского края Василию Попкову грозит до четырех лет лишения свободы.
Происшествия
На Украине убили воевавшего за «Азов» россиянина
Отмечается, что убитый — 36-летний уроженец Санкт-Петербурга Максим Трикоза — вступил в карательный добровольческий полк «Азов» 1 сентября 2015 года.
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
Футбол
«Лестер» разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ
Футболисты «Лестера» нанесли крупное поражение игрокам «Вест Хэма» в домашнем матче 24-го тура АПЛ.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован за хулиганство
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Игры
Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA
Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Фигурное катание
Зуева об ошибке Тарасовой и Морозова на ЧЕ: просто потеряли контроль
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов ошиблись на поддержке во время исполнения короткой программы на чемпионате Европы в Граце из-за того, что потеряли контроль, сказала тренер спортивной пары Марина Зуева.
Политика
Путин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в РФ.