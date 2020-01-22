Политика
Lenta.ruЗеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет «РБК-Украина». По его словам, Киев видит свое будущее в Евросоюзе.
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«Великобритания – exit, Украина - enter»: Зеленский заявил, что Киеву самое время вступить в ЕС
Комсомольская правда12:26
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