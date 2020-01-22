Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет «РБК-Украина». По его словам, Киев видит свое будущее в Евросоюзе.
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Зеленский заявил об очень удобном моменте для вступления Украины в ЕС

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«Великобритания – exit, Украина - enter»: Зеленский заявил, что Киеву самое время вступить в ЕС

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Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Великобритании

РИА Новости11:05

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

РБК14:25
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Главой секретариата заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой назначена Елена Рожкова, а заместителем министра финансов Алексей Сазанов.
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Goldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3

Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители.
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«Арсенал» одержал победу в матче против «Кешля»

Сегодня, 22 января, в Турции на стадионе «Cornelia Diamond» проходит контрольный матч тульского «Арсенала» с азербайджанским клубом «Кешля».
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Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

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Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем.
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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

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Стартовали продажи обновлённого седана Datsun on-DO

Компания Datsun начала продажи обновленного седана Datsun on-DO в России.
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Саша не собирается переходить в "Сочи".
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Солтмурад Бакаев после перехода в «Рубин» рассчитывает догнать брата

Новичок «Рубина» полузащитник Солтмурад Бакаев прокомментировал свой переход в казанскую команду.
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Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
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ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Путин назвал нецелесообразной смену формы правления в России

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Сегодня, 22 января мужская сборная России уступила команде Венгрии в матче ¼ финала чемпионата Европы.
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых в настоящее время проходит континентальное первенство по фигурному катанию.
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Вслед за Гарри Галкиным на французском запела его сестра Лиза

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Власти США: Китай не сразу отреагировал на коронавирус

"Нежелание властей Китая стремительно действовать лишает международное сообщество чувства уверенности относительно того, как с эпидемией нового вируса справляются в этой стране", - заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.
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Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
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Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

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