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Зеленский предложил ЕС взять шефство над регионами Украины для их восстановления

Зеленский рассказал, что Киев уже разрабатывает масштабный план по восстановлению Украины после боевых действий, однако республика остро нуждается в стратегической международной поддержке.
Центральная Служба Новостей
Владимир Зеленский в ходе международной конференции доноров для Украины предложил членам Евросоюза курировать восстановление регионов, разрушенных в результате российской спецоперации, пишет РИА Новости.
Общественная служба новостей
Зеленский также напомнил, что Киеву нужно быстрое продвижение в ЕС через статус кандидата в содружество.
Московский Комсомолец
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

Зеленский призвал страны взять шефство над регионами Украины
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