Политика

BFM.ruBFM.ruЗеленский сменил правительство Украины

Выступая в Верховной раде перед голосованием по кандидатуре премьера, Зеленский заявил, что Украине нужны «новые мозги и новые сердца». Как выразился украинский лидер, предыдущее правительство «знает, что делать, но знать — мало».
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Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

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Зеленский предложил Раде назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром

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Новый премьер Украины предложил Раде кандидатуры министров

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Зеленский предложил назначить новым премьером Дениса Шмыгаля

РИА Новости10:11

Зеленский сменил правительство Украины

BFM.ru13:16
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Газета.Ru 21:56
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Семь команд Формулы-1 угрожают подать в суд по поводу тайной сделки ФИА и «Феррари»

Команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки ФИА и «Феррари».
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Экономика

Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
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Футбол

Футболисты «Барселоны» выступили против дальнейшей работы с Сетьеном

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Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду вечером в возрасте 100 лет, сообщило агентство Andina со ссылкой на его сына Франсиско Переса де Куэльяра.
РИА Новости 22:19
Авто

В России начались продажи нового Kia Seltos

Кроссовер представлен у дилеров в 20 вариантах В России начались продажи нового кроссовера Kia Seltos, говорится в сообщении Kia Motors Russia & CIS.
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Транспорт

Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД

Ведомости 16:13
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 11:29
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 19:37
Кино

Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»

Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Профиль 15:58
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс 05:53
Футбол

В РЖД назвали нормальной практикой иск «Локомотива» к Геркусу

Иск «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу является нормальной практикой.
РБК 12:00
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова поддельными

Международный Олимпийский комитет согласился с тем, что подписи Григория Родченкова под рядом документов, из-за которых дисквалифицировали российских спортсменок, были поддельными.
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Общество

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия 16:23
Энергетика

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Известия 12:20
Футбол

Марио Фернандес: Ребров и Ещенко в подтрибунке хотели запугать Карпова

Ребров и Ещенко начали притеснять Карпова, потому что он молодой.
Советский спорт 16:58
Экономика

В Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России

Новых социальных инициатив может не хватить для снижения уровня бедности в 2020 году.
Комсомольская правда 04:47
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Происшествия

Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Коммерсантъ 14:22
Авто

В России под налог на роскошь попали новые автомобили

В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Somanyhorses 02 марта в 11:22
Авто

Skoda отложила выпуск нового Skoda Rapid в России

«В связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика), Volkswagen Group Rus временно сократит ежедневный объем производства модели Skoda Rapid», — сказал собеседник агентства.
Автоновости дня вчера в 08:36
Футбол

Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Коммерсантъ 13:46
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.
Коммерсантъ 21:55
Общество

Коронавирус повлиял на работу систем денежных переводов

Из-за вспышки коронавируса банки в Китае закрывают свои отделения, в которых переводы выдаются наличными, рассказали РБК представители систем и операторы контакт-центров.
Коммерсантъ 22:27
Шоу-бизнес

Бузова поделилась с поклонниками отрывком новой песни

Российская артистка Ольга Бузова опубликовала в социальной сети Instagram сторис, где поделилась отрывком из своей песни и танцевальными движениями.
VSE42.RU вчера в 04:22
Общество

Блогер Диденко заявила о мистике в смерти мужа

Московский Комсомолец 11:45
Кино

Назван актерский состав новой «Сплетницы»

Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».
HotGeo 03:07
Политика

Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Lenta.ru вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 05:03
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