Политика
RT на русскомЗеленский предложил Раде назначить Шмыгаля премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
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Кино
Слух: Брэд Питт может присоединиться к киновселенной Marvel
Ранее ходили слухи, что Питт может получить роль некоего злодея — Канга Завоевателя или Галактуса, но теперь Кевин Файги и компания решили, что Питт смотрелся бы лучше в качестве положительного героя.
Политика
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек
Число жертв коронавируса в Италии выросло с 79 до 107 человек, при этом количество всех случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089.
Происшествия
До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси
25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Происшествия
Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".
Армия и оружие
Истребители МиГ-35 оснастят системой защиты от критических перегрузок
«Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на наших современных самолётах», — заявил генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
Политика
В Раде рассмотрят вопрос отставки генпрокурора
Внеочередное заседание состоится в Верховной раде по поводу отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Футбол
Матч «Шинник» — «Урал» перенесли из-за неготовности поля в Ярославле
РФС объявил о переносе четвертьфинальной игры между «Шинником» и «Уралом» в рамках Кубка России.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Армия и оружие
МО России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб
Западные страны не замечают переброску Турцией военной группировки численностью с механизированную дивизию в сирийскую провинцию Идлиб в нарушение международного права, отметили в Минобороны России.
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Ученые выяснили, что терракотовая голова, которую обнаружили во время строительства Крымского моста, относится к V веку до н. э.
Культура
Черный Нуар станет одним из ключевых героев во втором сезоне «Пацанов»
Энтони Старр (Патриот) согласился с Урбаном, добавив, что «Черный Нуар – это чертова сила второго сезона».
Армия и оружие
СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру 19-й отдельной ракетной бригады Вооружённых сил Украины полковнику Фёдору Ярошевичу.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ
Нашему земляку, лидеру российской сборной Александру Большунову категорически не везет в дисциплине под названием "спринт".
Армия и оружие
Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Сирии и Ирана
Президент США Дональд Трамп обсудил в среду по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном атомную программу Ирана и гуманитарный кризис в Сирии.
Политика
СССР назвали самой демократической страной
СССР на закате своего существования был самой демократической страной в мире, считает бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева и идеолог чеченской революции Муса Темишев.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер продемонстрировала главный изъян своего тела
Кайли Дженнер показала дефект своего тела, который возник после травмирования. Модель имеет короткий палец на правой ноге.
Авто
Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla
По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Политика
Трамп высоко оценил результаты Байдена на праймериз в «супервторник»
Действующий президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты кандидата Демократической партии Джо Байдена на праймериз в "супервторник".
Общество
Роскомнадзор начал блокировать фейковые сообщения о коронавирусе
Роскомнадзор начал блокировать доступ к ресурсам, распространяющим фейковую информацию о распространении коронавируса нового типа в России, говорится в сообщении ведомства.
Наука
Специалисты Третьяковки раскрыли тайну картины Дмитрия Левицкого
Музыка
После новостей о Евровидении менеджер Little Big покинул группу
Через сутки после известия об участии петербургского коллектива Little Big в конкурсе "Евровидение-2020" от России группа осталась без менеджера - Андрей Орехов заявил об уходе на свой странице в Facebook.
Политика
Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений
Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР
РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Общество
В Петербурге закрыли на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова
Общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге закрыли на карантин.
Происшествия
Главного свидетеля по делу Хорошавина приговорили к условному сроку
Фото: Ксения Даринская / Sakh.com Вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву - главному свидетелю по делу о взяточничестве, возбужденному против экс-губернатора Александра Хорошавина, сообщило агентство "Интерфакс".