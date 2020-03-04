Кино Слух: Брэд Питт может присоединиться к киновселенной Marvel Ранее ходили слухи, что Питт может получить роль некоего злодея — Канга Завоевателя или Галактуса, но теперь Кевин Файги и компания решили, что Питт смотрелся бы лучше в качестве положительного героя.

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