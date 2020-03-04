Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский предложил Раде назначить Шмыгаля премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
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Зеленский представил кандидатуру нового премьера

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Зеленский предложил Раде назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром

ТАСС10:26

Владимир Зеленский предложил назначить новым премьером Дениса Шмыгаля

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RT на русском10:24

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