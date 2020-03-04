Экономика Банки грозят прекратить прием платежей за ЖКХ из-за отмены комиссий Российские банки могут закрыть свои сервисы по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги из-за намерения властей отменить комиссии с населения – об этом, по данным РБК, на встрече с ЦБ предупредили представители финансовых организаций.

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