Политика
RT на русскомЗеленский предложил Раде назначить Шмыгаля премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
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Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Экономика
Банки грозят прекратить прием платежей за ЖКХ из-за отмены комиссий
Российские банки могут закрыть свои сервисы по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги из-за намерения властей отменить комиссии с населения – об этом, по данным РБК, на встрече с ЦБ предупредили представители финансовых организаций.
Политика
Зеленский не пожал руку депутату Рады, обвинившего его во лжи
Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Верховной рады Алексею Гончаренко, после того как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента.
Здоровье
Германия запретила экспорт медицинских масок
Министерство внутренних дел Германии объявило о запрете экспорта медицинской защитной одежды — речь идет о медицинских масках, перчатках, защитных костюмах и др.
Происшествия
Пациент с симптомами коронавируса сбежал из подмосковной больницы
Пациент с симптомами коронавируса COVID-19 сбежал из больницы в подмосковном Домодедове.
Политика
Эрдоган рассказал, чего ждет от встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным должна обеспечить прекращение огня в Идлибе.
Футбол
«Спартак» — ЦСКА: Ларссон вывел красно-белых вперёд в счёте
В дополнительное время встречи нападающий «Спартака» Джордан Ларссон остался один на один с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и вывел красно-белых вперёд в счёте.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Политика
В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса
Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Футбол
Гус Тиль: «Первая мысль после свистка — мы выиграли. Счастлив, что подарили болельщикам победу»
Напомним, что «Спартак» вышел в полуфинал Олимп-Кубка России, обыграв в четвертьфинале ЦСКА со счетом 3:2. Со 104-й минуты красно-белые играли в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ополченцам населенного пункта Веселая гора у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Футбол
Брестское «Динамо» третий раз подряд выиграло Суперкубок Белоруссии
Брестское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" и третий раз подряд завоевало Суперкубок Белоруссии по футболу.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию
Пока мероприятие запланировано к проведению в Швейцарии, однако может переместиться в Сочи из-за вспышки коронавируса, о чем сообщила IIHF.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Общество
Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России
Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
Технологии
«ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке.
Общество
СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
Экономика
У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Наука
Предложен кандидат на роль темной материи
Приятной особенность гипотезы является то, что она не требует введения новых сущностей: темная материя оказывается состоящей из таких же кварков, как и обычная, только что скомбинированных иначе.
Происшествия
Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Футбол
«Реал» может уволить Зидана и пригласить Почеттино
На пост Зинедина Зидана могут пригласить аргентинца Маурисио Почеттино. Сейчас 48-летний наставник временно безработный.
Происшествия
Семилетние двойняшки сбежали из дома в Москве после избиения
Следователи проверят информацию о побеге двойняшек из дома на юге Москвы после избиения матери.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.