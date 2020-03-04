Украинский парламент назначил главой МИД Дмитрия Кулебу, который ранее занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Проект постановления был поддержан на внеочередном заседании Верховной Рады.

Политика Путин обсудил с Совбезом отношения России и Турции Путин в ходе заседания обсудил ситуацию вокруг сирийского Идлиба и некоторые вопросы, касающиеся отношений между РФ и Турцией в преддверии скорых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Политика Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Политика Щипков: поправка в Конституцию о детях относится к ювенальной юстиции Предложенная в Конституцию поправка насчет детей как "достояния России", а не семьи, может быть в будущем использована сторонниками ювенальной юстиции и поэтому ее принятие вызывает опасения, считает заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), член Общественной палаты РФ Александр Щипков.

Общество Роскомнадзор начал блокировать фейковые сообщения о коронавирусе Роскомнадзор начал блокировать доступ к ресурсам, распространяющим фейковую информацию о распространении коронавируса нового типа в России, говорится в сообщении ведомства.

Армия и оружие В Идлибе погибли двое турецких военных В коммюнике, распространенном министерством обороны Турции, говорится, что после обстрела позиций турецких военных со стороны режима главы Сирии Башара Асада, в районе, где проводилась операция «Весенний щит», погибли двое военнослужащих и шесть получили ранения.