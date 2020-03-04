Политика

Суть событийСуть событийУкраинский парламент назначил нового главу МИД

Украинский парламент назначил главой МИД Дмитрия Кулебу, который ранее занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Проект постановления был поддержан на внеочередном заседании Верховной Рады.
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Кулеба возглавил МИД Украины

Известия13:29

Зеленский предложил Раде кандидатуры в новый кабмин

Life.ru12:18

Зеленский предложил Раде новых глав МИД и Минобороны

Взгляд.ру11:41

Зеленский предложил Раде кандидатуры в новый кабмин

ТАСС11:48

Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны

РБК11:48

Верховная рада назначила главу МИД Украины

RT на русском13:01

Зеленский предложил кандидатуры министров иностранных дел и обороны

Московский Комсомолец11:40
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Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Газета.Ru 12:12
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM 15:52
Политика

Путин обсудил с Совбезом отношения России и Турции

Путин в ходе заседания обсудил ситуацию вокруг сирийского Идлиба и некоторые вопросы, касающиеся отношений между РФ и Турцией в преддверии скорых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
iReactor 12:05
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Газета.Ru 15:11
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН вчера в 08:49
Политика

Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений

Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Интерфакс 14:29
Технологии

Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10

Моя Москва.онлайн 08:52
Политика

Песков заявил об остановке падения доходов россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об остановке падения доходов россиян в 2019 году.
Известия 05:49
Гаджеты

Apple заплатит полмиллиарда долларов владельцам старых iPhone

Сообщается, в частности, что производитель может выплатить по 25 долларов за каждый пострадавший смартфон.
ToDay News Ufa 02 марта в 15:30
Хоккей

Кубок Гагарина. «Динамо» обыграл «Спартак», ЦСКА – «Торпедо»

ЦСКА в Москве проводил свой второй матч с нижегородским "Торпедо", в "Динамо" – со "Спартаком". В каждой из встреч победили хозяева.
Вести.Ru 14:03
Музыка

Жириновский станцевал под трек Little Big

РИА Новости 06:42
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 02 марта в 07:53
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за измен мужа

OAnews 05:45
Наука

Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип

Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
Московский Комсомолец 04:04
Шоу-бизнес

Киркорова подозревают в использовании парика

WomanHit.ru 10:54
Политика

Рада проведет заседание для вынесения недоверия генпрокурору Рябошапке

Верховная рада Украины 5 марта проведет внеочередное заседание для вынесения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
ФАН 15:59
Футбол

Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Коммерсантъ 13:46
Общество

ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
РБК вчера в 14:57
Общество

СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
РБК 14:29
Политика

Щипков: поправка в Конституцию о детях относится к ювенальной юстиции

Предложенная в Конституцию поправка насчет детей как "достояния России", а не семьи, может быть в будущем использована сторонниками ювенальной юстиции и поэтому ее принятие вызывает опасения, считает заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), член Общественной палаты РФ Александр Щипков.
РИА Новости 06:52
Культура

Челябинск получил право проведения фестиваля «Культурный код»

Известия 00:18
Армия и оружие

Пришли на базу: Анкаре не удается переломить ситуацию в Ливии

Известия 12:17
Общество

Роскомнадзор начал блокировать фейковые сообщения о коронавирусе

Роскомнадзор начал блокировать доступ к ресурсам, распространяющим фейковую информацию о распространении коронавируса нового типа в России, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 08:02
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 11:29
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Правительство намерено выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния.
Парламентская газета 09:23
Армия и оружие

В Идлибе погибли двое турецких военных

В коммюнике, распространенном министерством обороны Турции, говорится, что после обстрела позиций турецких военных со стороны режима главы Сирии Башара Асада, в районе, где проводилась операция «Весенний щит», погибли двое военнослужащих и шесть получили ранения.
RuNews24.ru 07:52
Авто

Mercedes-Benz представил обновленный E-класс

Автоконцерн Mercedes-Benz представил полностью обновленные седан и универсал E-класса.
iReactor вчера в 10:32
Общество

В Италии число погибших от коронавируса превысило 100 человек

Газета.Ru 12:20
Кино

Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри

Российская газета 05:24
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Как работают Яндекс.Новости?
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