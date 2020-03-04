Политика
Суть событийУкраинский парламент назначил нового главу МИД
Украинский парламент назначил главой МИД Дмитрия Кулебу, который ранее занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Проект постановления был поддержан на внеочередном заседании Верховной Рады.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Политика
Путин обсудил с Совбезом отношения России и Турции
Путин в ходе заседания обсудил ситуацию вокруг сирийского Идлиба и некоторые вопросы, касающиеся отношений между РФ и Турцией в преддверии скорых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Политика
Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений
Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Технологии
Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10
Политика
Песков заявил об остановке падения доходов россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об остановке падения доходов россиян в 2019 году.
Гаджеты
Apple заплатит полмиллиарда долларов владельцам старых iPhone
Сообщается, в частности, что производитель может выплатить по 25 долларов за каждый пострадавший смартфон.
Хоккей
Кубок Гагарина. «Динамо» обыграл «Спартак», ЦСКА – «Торпедо»
ЦСКА в Москве проводил свой второй матч с нижегородским "Торпедо", в "Динамо" – со "Спартаком". В каждой из встреч победили хозяева.
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Наука
Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип
Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в использовании парика
Политика
Рада проведет заседание для вынесения недоверия генпрокурору Рябошапке
Верховная рада Украины 5 марта проведет внеочередное заседание для вынесения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Общество
СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
Политика
Щипков: поправка в Конституцию о детях относится к ювенальной юстиции
Предложенная в Конституцию поправка насчет детей как "достояния России", а не семьи, может быть в будущем использована сторонниками ювенальной юстиции и поэтому ее принятие вызывает опасения, считает заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), член Общественной палаты РФ Александр Щипков.
Общество
Роскомнадзор начал блокировать фейковые сообщения о коронавирусе
Роскомнадзор начал блокировать доступ к ресурсам, распространяющим фейковую информацию о распространении коронавируса нового типа в России, говорится в сообщении ведомства.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка
Правительство намерено выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния.
Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
В коммюнике, распространенном министерством обороны Турции, говорится, что после обстрела позиций турецких военных со стороны режима главы Сирии Башара Асада, в районе, где проводилась операция «Весенний щит», погибли двое военнослужащих и шесть получили ранения.
Авто
Mercedes-Benz представил обновленный E-класс
Автоконцерн Mercedes-Benz представил полностью обновленные седан и универсал E-класса.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.