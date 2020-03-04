Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить на пост главы МИД Дмитрия Кулебу, а на пост министра обороны — генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана. Соответствующие проекты постановления опубликованы на сайте украинского парламента.

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