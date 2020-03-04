Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить на пост главы МИД Дмитрия Кулебу, а на пост министра обороны — генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана. Соответствующие проекты постановления опубликованы на сайте украинского парламента.
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Зеленский предложил новую кандидатуру главы МИД Украины

Известия11:57

Зеленский предложил Раде новых глав МИД и Минобороны

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ТАСС11:48

Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны

РБК11:48

Зеленский предложил назначить министром обороны Украины генерала Тарана

Газета.Ru11:56

Зеленский предложил кандидатуры министров иностранных дел и обороны

Московский Комсомолец11:40

Зеленский предложил кандидатов на посты глав МИД и Минобороны

RT на русском11:37
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По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
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Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

В воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие.
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Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

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Ещё в середине января Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Однако, как информирует сайт NetMarketShare, «семёркой» пользуется ещё порядка четверти пользователей.
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Жена повара Константина Ивлева уличила его в измене и подала на развод

Недавно избранница звездного повара уличила его в измене и подала на развод, который, судя по всему, примет затяжной характер, так как супруги не могут договориться по вопросам опеки над дочерью.
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В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
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Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
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BMW презентовала новый логотип марки

Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
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«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу

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Наука

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Армия и оружие

МО России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб

Западные страны не замечают переброску Турцией военной группировки численностью с механизированную дивизию в сирийскую провинцию Идлиб в нарушение международного права, отметили в Минобороны России.
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Общество

Фестиваль «Не стареют душой ветераны» пройдет в Ангарске в апреле

Иркутская область, НИА-Байкал — Муниципальный фестиваль любительских объединений, клубов по интересам, хоровых и вокальных коллективов ветеранов, пенсионеров «Не стареют душой ветераны» пройдет в Ангарском городском округе.
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Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил Эрдоган

Турция умеет воевать, но не хочет войны в Сирии, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
РИА Новости 04:46
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Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики

Если раньше фонд в своих прогнозах ориентировался на так называемый базовый сценарий, то теперь речь идёт о "более всеобъемлющем эффекте, как на экономику Китая, так и на глобальную экономику", уточнила глава МВФ.
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Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
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Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская рассекретили пол будущего ребенка

В 2018 году у Настасьи Шубской и Александра Овечкина родился сын. В скором времени у супругов появится второй ребенок.
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Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
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Опубликовано 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3

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Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области использовал 407 тысяч рублей не по назначению.
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ЛНА сохраняет позиции и реагирует на нарушение режима прекращения огня

Ливийская национальная армия сохраняет свои позиции и реагирует на нарушение режима прекращения боевых действий со стороны террористов, сообщил официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.
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Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко

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Почти 30 человек находятся под наблюдением в Алтайском крае из-за коронавируса.
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Знарок: понравилась игра «Спартака», бились во 2-м матче с «Динамо»

Хоккеисты "Спартака" бились во втором матче серии плей-офф КХЛ против московского "Динамо" и показали себя "мужиками", заявил главный тренер "красно-белых" Олег Знарок.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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