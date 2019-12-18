Политика
ИзвестияЗеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны. Такие данные следуют из текста законопроекта, который глава государства внес в Верховную раду.
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Мы уверены, что Севастополь - украинский и будет украинским. И мы будем бороться за его статус.
— Нестор Шуфрич, украинский историкЦарьград вчера в 21:50
с чего всё началось
В законопроекте президента Украины Владимира Зеленского о внесении в Конституцию страны изменений относительно децентрализации власти не упоминается Севастополь, особый статус управления получила только столица — Киев.РБК00:18
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