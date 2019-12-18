с чего всё началось

Мы уверены, что Севастополь - украинский и будет украинским. И мы будем бороться за его статус.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны. Такие данные следуют из текста законопроекта, который глава государства внес в Верховную раду.

Фигурное катание Шипулин рассказал, как завершить скандал в фигурном катании Бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин, высказал свое мнение о конфликте в фигурном катании между группой Тутберидзе и Евгением Плющенко, а также Татьяной Тарасовой.

Кино Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года Специалисты проекта "Кино Mail.ru" провели опрос, в ходе которого было установлено, какие фильмы российскому зрителю больше всего понравились в текущем году.

Армия и оружие В Сирии повторно испытали российские Су-57 Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Политика Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

Политика Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния, США) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги "Личное дело" (Permanent Record), автором которой является бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

Экономика Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Общество Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Происшествия Три человека погибли при пожаре в доме в Якутии «Заречным межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел трёх человек при тушении пожара в деревянном доме на участке Улуу Тогой, расположенном в 21 км от села Ломтука Мегино-Кангаласского района», — указывается в заявлении.

Происшествия Отца виновника громкого ДТП после подмены анализов проверяют военные 58-й военный следственный отдел СКР проводит доследственную проверку в отношении Андрея Васильева — отца жителя Екатеринбурга Владимира Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП на перекрестке улиц Московская и Малышева.

Наука Здоровое питание поможет сэкономить годовой бюджет В новом исследовании ученые сосредоточились на измерении содержания в рационе десяти групп пищевых продуктов — фруктов, овощей, орехов/семян, цельного зерна, необработанного красного мяса, обработанного мяса, сладких напитков, полиненасыщенных жиров, морепродуктов омега-3 жиров и натрия — и оценке их влияния на здоровье организма.

Происшествия Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.