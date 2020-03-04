Политика
Красная веснаЗеленский предложил на пост министра обороны генерала Тарана
Назначить министром обороны генерала Андрея Тарана предложил Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский, 4 марта сообщается на сайте парламента. Ранее, 3 марта, премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Это решение было сегодня одобрено парламентом.
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Политика
Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
Энергетика
Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Политика
Владимир Путин предложил новые поправки в Конституцию
3 марта Президент России Владимир Путин предложил внести дополнительные поправки в основной закон страны.
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Политика
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Киберспорт
Rainbow Six Siege станет временно бесплатной
С 5 по 9 марта в Rainbow Six Siege пройдут выходные бесплатной игры.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время.
Экономика
Сбербанк уступил первое место в списке сильнейших банковских брендов
Сбербанк уступил первенство в рейтинге сильнейших банковских брендов мира.
Политика
В турецком парламенте подрались депутаты
Массовая драка произошла в парламенте Турции из-за слов в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт 4 марта NTV.
Наука
В книге о биоразнообразии Мурманской области неправильно описаны 15 видов насекомых
Именно поэтому очень важно следить за новыми публикациями и предоставлять правильную информацию.В книге были описаны три вида моли (Archips crataegana, A. podana и Erannis defoliaria), которые встречаются около Кировска, но еще ни разу не были замечены ни в Мурманской области, ни в более южной части Карелии.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Экономика
Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики
Если раньше фонд в своих прогнозах ориентировался на так называемый базовый сценарий, то теперь речь идёт о "более всеобъемлющем эффекте, как на экономику Китая, так и на глобальную экономику", уточнила глава МВФ.
Происшествия
До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси
25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Гаджеты
Xiaomi показала новую функцию камерофона Xiaomi Mi 10 Pro
Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, после повторного тестирования смартфона Xiaomi Mi 10 Pro специалистами лаборатории DxOMark его оценка будет улучшена, а теперь он продемонстрировал одну из новых функций устройства.
Музыка
Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Футбол
Фанаты «Динамо» показали баннер на матч со «Спартаком», который запретила РПЛ
Объединение болельщиков «Динамо» «Ультрас Динамо 2009» на своей странице во «ВКонтакте» показало запрещённый Российской Премьер-Лигой баннер на матч 20-го тура со «Спартаком» (0:2), а также поделилось мнением на эту тему.
Авто
Koenigsegg представил новый гиперкар Gemera
Шведская компания Koenigsegg представила свой новый гиперкар Gemera.
Гаджеты
WhatsApp для Android и iOS получил долгожданную тёмную тему
В официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что тёмная тема являлась одной из самых востребованных среди пользователей функций.