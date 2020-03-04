Назначить министром обороны генерала Андрея Тарана предложил Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский, 4 марта сообщается на сайте парламента. Ранее, 3 марта, премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Это решение было сегодня одобрено парламентом.

Политика Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.

Политика Рада утвердила новый состав правительства Украины Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Политика Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.

Киберспорт Rainbow Six Siege станет временно бесплатной С 5 по 9 марта в Rainbow Six Siege пройдут выходные бесплатной игры.

Политика В турецком парламенте подрались депутаты Массовая драка произошла в парламенте Турции из-за слов в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт 4 марта NTV.

Наука В книге о биоразнообразии Мурманской области неправильно описаны 15 видов насекомых Именно поэтому очень важно следить за новыми публикациями и предоставлять правильную информацию.В книге были описаны три вида моли (Archips crataegana, A. podana и Erannis defoliaria), которые встречаются около Кировска, но еще ни разу не были замечены ни в Мурманской области, ни в более южной части Карелии.

Экономика Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики Если раньше фонд в своих прогнозах ориентировался на так называемый базовый сценарий, то теперь речь идёт о "более всеобъемлющем эффекте, как на экономику Китая, так и на глобальную экономику", уточнила глава МВФ.

Происшествия До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси 25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.

Гаджеты Xiaomi показала новую функцию камерофона Xiaomi Mi 10 Pro Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, после повторного тестирования смартфона Xiaomi Mi 10 Pro специалистами лаборатории DxOMark его оценка будет улучшена, а теперь он продемонстрировал одну из новых функций устройства.